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ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну - РИА Новости, 11.05.2025
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14:42 11.05.2025 (обновлено: 14:43 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/gosduma-2016344887.html
ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну
ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну - РИА Новости, 11.05.2025
ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну
Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:42:00+03:00
2025-05-11T14:43:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
айрат фаррахов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и совершает правонарушения против интересов РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. В октябре прошлого года госсовет Татарстана и депутат ГД Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан, совершивших правонарушение, правительство России поддержало законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации. "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против её интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей", - написал он. В числе таких таких правонарушений - пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики; дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети. "Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества", - добавил председатель ГД. По словам Володина, граждане, находящиеся за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против страны, её суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам РФ.
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общество, россия, вячеслав володин, айрат фаррахов, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Айрат Фаррахов, Госдума РФ
ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну

ГД рассмотрит проект об аресте имущества покинувших РФ граждан за правонарушения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и совершает правонарушения против интересов РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В октябре прошлого года госсовет Татарстана и депутат ГД Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан, совершивших правонарушение, правительство России поддержало законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.
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"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против её интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей", - написал он.
В числе таких таких правонарушений - пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики; дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.
"Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества", - добавил председатель ГД.
По словам Володина, граждане, находящиеся за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против страны, её суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам РФ.
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