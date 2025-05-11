https://ria.ru/20250511/gosduma-2016344887.html

ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну

ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну - РИА Новости, 11.05.2025

ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну

Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:42:00+03:00

2025-05-11T14:42:00+03:00

2025-05-11T14:43:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

айрат фаррахов

госдума рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и совершает правонарушения против интересов РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. В октябре прошлого года госсовет Татарстана и депутат ГД Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан, совершивших правонарушение, правительство России поддержало законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации. "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против её интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей", - написал он. В числе таких таких правонарушений - пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики; дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети. "Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества", - добавил председатель ГД. По словам Володина, граждане, находящиеся за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против страны, её суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам РФ.

https://ria.ru/20250404/britaniya-2009181789.html

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, айрат фаррахов, госдума рф