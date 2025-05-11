Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах
Депутат Немкин: сдача аккаунта в аренду может обернуться десятью годами тюрьмы
Мессенджер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи начали массово сдавать свои аккаунты в месседжерах за деньги, но могут попасть в тюрьму, если из-за этого станут участниками преступных схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"В последние месяцы мы наблюдаем устойчивую тенденцию — пользователи массово "сдают" свои аккаунты в социальных сетях за деньги. Чаще всего речь идет о Telegram, VK, WhatsApp и других платформах с широким охватом. Мотивация понятна: за "аренду" аккаунта предлагают от нескольких тысяч рублей в неделю, а обещания кажутся безобидными — "нужен просто доступ, ничего делать не придется". Но на деле пользователь становится участником серых или даже откровенно преступных схем", — сказал он.
По словам депутата, такие аккаунты часто используются для обмана других людей, в том числе размещения фишинговых ссылок, рекламы мошеннических инвестиционных проектов или продвижения нелегальных сервисов. При этом сами пользователи, сдав свой аккаунт в мессенджере в аренду, становятся соучастниками преступлений, добавил Немкин.
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"И ответственность им грозит вполне реальная — по статье 159 Уголовного кодекса Россияйской Федерации "Мошенничество" вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет", — отметил депутат.
Немкин рассказал, что схема выглядит довольно просто: человек получает сообщение (или находит объявление), где предлагают заработать на "аренде" аккаунта, после ему присылают инструкцию, как отключить двухфакторную аутентификацию, передать логин и пароль.
"После этого аккаунт может быть использован как угодно: и для схем с криптовалютой, и для хакерских атак, и для слива трафика на нелегальные сайты. Иногда аккаунты перепродаются дальше в даркнете", — рассказал он.
Парламентарий рекомендовал не поддаваться на подобные предложения.
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"Юридически и фактически вы несете ответственность за действия, совершенные с вашего аккаунта. Безопасность в цифровом мире — это не только пароли и антивирусы, но и осознанное поведение", — подчеркнул депутат.
Он призвал россиян не позволить мошенникам использовать их имена как прикрытие.