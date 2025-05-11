https://ria.ru/20250511/gosduma-2016287592.html

Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах

Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах - РИА Новости, 11.05.2025

Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах

Пользователи начали массово сдавать свои аккаунты в месседжерах за деньги, но могут попасть в тюрьму, если из-за этого станут участниками преступных схем,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:56:00+03:00

2025-05-11T02:56:00+03:00

2025-05-11T03:08:00+03:00

общество

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

telegram

whatsapp inc.

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149507/35/1495073591_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d105b0ce5738899ff8161782ee991d.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи начали массово сдавать свои аккаунты в месседжерах за деньги, но могут попасть в тюрьму, если из-за этого станут участниками преступных схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."В последние месяцы мы наблюдаем устойчивую тенденцию — пользователи массово "сдают" свои аккаунты в социальных сетях за деньги. Чаще всего речь идет о Telegram, VK, WhatsApp и других платформах с широким охватом. Мотивация понятна: за "аренду" аккаунта предлагают от нескольких тысяч рублей в неделю, а обещания кажутся безобидными — "нужен просто доступ, ничего делать не придется". Но на деле пользователь становится участником серых или даже откровенно преступных схем", — сказал он.По словам депутата, такие аккаунты часто используются для обмана других людей, в том числе размещения фишинговых ссылок, рекламы мошеннических инвестиционных проектов или продвижения нелегальных сервисов. При этом сами пользователи, сдав свой аккаунт в мессенджере в аренду, становятся соучастниками преступлений, добавил Немкин."И ответственность им грозит вполне реальная — по статье 159 Уголовного кодекса Россияйской Федерации "Мошенничество" вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет", — отметил депутат. Немкин рассказал, что схема выглядит довольно просто: человек получает сообщение (или находит объявление), где предлагают заработать на "аренде" аккаунта, после ему присылают инструкцию, как отключить двухфакторную аутентификацию, передать логин и пароль."После этого аккаунт может быть использован как угодно: и для схем с криптовалютой, и для хакерских атак, и для слива трафика на нелегальные сайты. Иногда аккаунты перепродаются дальше в даркнете", — рассказал он. Парламентарий рекомендовал не поддаваться на подобные предложения. "Юридически и фактически вы несете ответственность за действия, совершенные с вашего аккаунта. Безопасность в цифровом мире — это не только пароли и антивирусы, но и осознанное поведение", — подчеркнул депутат.Он призвал россиян не позволить мошенникам использовать их имена как прикрытие.

https://ria.ru/20250505/moshenniki-2014991203.html

https://ria.ru/20250421/moshenniki-2012435201.html

https://ria.ru/20250310/mvd-2004172420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, telegram, whatsapp inc., мошенничество