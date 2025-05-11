Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 11.05.2025 (обновлено: 03:08 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/gosduma-2016287592.html
Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах
Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах - РИА Новости, 11.05.2025
Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах
Пользователи начали массово сдавать свои аккаунты в месседжерах за деньги, но могут попасть в тюрьму, если из-за этого станут участниками преступных схем,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:56:00+03:00
2025-05-11T03:08:00+03:00
общество
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
telegram
whatsapp inc.
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149507/35/1495073591_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d105b0ce5738899ff8161782ee991d.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи начали массово сдавать свои аккаунты в месседжерах за деньги, но могут попасть в тюрьму, если из-за этого станут участниками преступных схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."В последние месяцы мы наблюдаем устойчивую тенденцию — пользователи массово "сдают" свои аккаунты в социальных сетях за деньги. Чаще всего речь идет о Telegram, VK, WhatsApp и других платформах с широким охватом. Мотивация понятна: за "аренду" аккаунта предлагают от нескольких тысяч рублей в неделю, а обещания кажутся безобидными — "нужен просто доступ, ничего делать не придется". Но на деле пользователь становится участником серых или даже откровенно преступных схем", — сказал он.По словам депутата, такие аккаунты часто используются для обмана других людей, в том числе размещения фишинговых ссылок, рекламы мошеннических инвестиционных проектов или продвижения нелегальных сервисов. При этом сами пользователи, сдав свой аккаунт в мессенджере в аренду, становятся соучастниками преступлений, добавил Немкин."И ответственность им грозит вполне реальная — по статье 159 Уголовного кодекса Россияйской Федерации "Мошенничество" вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет", — отметил депутат. Немкин рассказал, что схема выглядит довольно просто: человек получает сообщение (или находит объявление), где предлагают заработать на "аренде" аккаунта, после ему присылают инструкцию, как отключить двухфакторную аутентификацию, передать логин и пароль."После этого аккаунт может быть использован как угодно: и для схем с криптовалютой, и для хакерских атак, и для слива трафика на нелегальные сайты. Иногда аккаунты перепродаются дальше в даркнете", — рассказал он. Парламентарий рекомендовал не поддаваться на подобные предложения. "Юридически и фактически вы несете ответственность за действия, совершенные с вашего аккаунта. Безопасность в цифровом мире — это не только пароли и антивирусы, но и осознанное поведение", — подчеркнул депутат.Он призвал россиян не позволить мошенникам использовать их имена как прикрытие.
https://ria.ru/20250505/moshenniki-2014991203.html
https://ria.ru/20250421/moshenniki-2012435201.html
https://ria.ru/20250310/mvd-2004172420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149507/35/1495073591_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_ad3e8372c5ee66c2ce7465daa700036b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, telegram, whatsapp inc., мошенничество
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Telegram, WhatsApp Inc., Мошенничество
Раскрыты последствия передачи в аренду аккаунтов в мессенджерах

Депутат Немкин: сдача аккаунта в аренду может обернуться десятью годами тюрьмы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМессенджер
Мессенджер - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мессенджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи начали массово сдавать свои аккаунты в месседжерах за деньги, но могут попасть в тюрьму, если из-за этого станут участниками преступных схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"В последние месяцы мы наблюдаем устойчивую тенденцию — пользователи массово "сдают" свои аккаунты в социальных сетях за деньги. Чаще всего речь идет о Telegram, VK, WhatsApp и других платформах с широким охватом. Мотивация понятна: за "аренду" аккаунта предлагают от нескольких тысяч рублей в неделю, а обещания кажутся безобидными — "нужен просто доступ, ничего делать не придется". Но на деле пользователь становится участником серых или даже откровенно преступных схем", — сказал он.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram
5 мая, 10:45
По словам депутата, такие аккаунты часто используются для обмана других людей, в том числе размещения фишинговых ссылок, рекламы мошеннических инвестиционных проектов или продвижения нелегальных сервисов. При этом сами пользователи, сдав свой аккаунт в мессенджере в аренду, становятся соучастниками преступлений, добавил Немкин.
«
"И ответственность им грозит вполне реальная — по статье 159 Уголовного кодекса Россияйской Федерации "Мошенничество" вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет", — отметил депутат.
Немкин рассказал, что схема выглядит довольно просто: человек получает сообщение (или находит объявление), где предлагают заработать на "аренде" аккаунта, после ему присылают инструкцию, как отключить двухфакторную аутентификацию, передать логин и пароль.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с фальшивыми аккаунтами
21 апреля, 04:23
"После этого аккаунт может быть использован как угодно: и для схем с криптовалютой, и для хакерских атак, и для слива трафика на нелегальные сайты. Иногда аккаунты перепродаются дальше в даркнете", — рассказал он.
Парламентарий рекомендовал не поддаваться на подобные предложения.
«
"Юридически и фактически вы несете ответственность за действия, совершенные с вашего аккаунта. Безопасность в цифровом мире — это не только пароли и антивирусы, но и осознанное поведение", — подчеркнул депутат.
Он призвал россиян не позволить мошенникам использовать их имена как прикрытие.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В МВД предупредили о мошенничестве с арендованными аккаунтами
10 марта, 19:19
 
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФTelegramWhatsApp Inc.Мошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала