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При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/gorlovka-2016386268.html
При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток
При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток - РИА Новости, 11.05.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток
Подросток пострадал в результате украинской атаки с применением БПЛА по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:07:00+03:00
2025-05-11T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате украинской атаки с применением БПЛА по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве Солнечный (Калининский район Горловки) ранен подросток", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток

Мэр Приходько: при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке пострадал подросток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате украинской атаки с применением БПЛА по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве Солнечный (Калининский район Горловки) ранен подросток", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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