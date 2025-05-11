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При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток
При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток - РИА Новости, 11.05.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток
Подросток пострадал в результате украинской атаки с применением БПЛА по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:07:00+03:00
2025-05-11T21:07:00+03:00
2025-05-11T21:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате украинской атаки с применением БПЛА по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве Солнечный (Калининский район Горловки) ранен подросток", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При атаке ВСУ на Горловку пострадал подросток
Мэр Приходько: при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке пострадал подросток