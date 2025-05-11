https://ria.ru/20250511/gorlovka-2016381173.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 11.05.2025

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Житель Горловки погиб при атаке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:57:00+03:00

2025-05-11T19:57:00+03:00

2025-05-11T21:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Житель Горловки погиб при атаке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки", — написал он.Кроме того, чуть позднее мэр заявил, что при ударе дрона противника по жилому массиву Солнечный пострадал подросток. ВСУ регулярно обстреливают Горловку. Так, во вторник они нанесли артиллерийский удар по городу, в результате чего несколько домов и инфраструктура теплоснабжающей организации получили повреждения.

https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, вооруженные силы украины, происшествия