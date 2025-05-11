https://ria.ru/20250511/gorlovka-2016381173.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 11.05.2025
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Житель Горловки погиб при атаке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:57:00+03:00
2025-05-11T19:57:00+03:00
2025-05-11T21:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Житель Горловки погиб при атаке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки", — написал он.Кроме того, чуть позднее мэр заявил, что при ударе дрона противника по жилому массиву Солнечный пострадал подросток. ВСУ регулярно обстреливают Горловку. Так, во вторник они нанесли артиллерийский удар по городу, в результате чего несколько домов и инфраструктура теплоснабжающей организации получили повреждения.
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html
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При обстреле Горловки погиб мирный житель
Приходько: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Горловки в ДНР