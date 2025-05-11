https://ria.ru/20250511/gonki-2016346499.html

В Ангарске задержали организатора нелегальных гонок, где погибла девушка

В Ангарске задержали организатора нелегальных гонок, где погибла девушка - РИА Новости, 11.05.2025

В Ангарске задержали организатора нелегальных гонок, где погибла девушка

В Ангарске задержали предполагаемого организатора нелегальных автогонок и водителя автомобиля, сбившего после старта несколько человек, в том числе 17-летнюю... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:50:00+03:00

2025-05-11T14:50:00+03:00

2025-05-11T14:50:00+03:00

происшествия

россия

ангарск

иркутская область

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ИРКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В Ангарске задержали предполагаемого организатора нелегальных автогонок и водителя автомобиля, сбившего после старта несколько человек, в том числе 17-летнюю девушку, которая погибла, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Ночью на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Один из предполагаемых организаторов нелегальных уличных гонок и водитель, совершивший наезд, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, их допросили следователи", - говорится в сообщении. В соответствии статьей 91 УК РФ следователь вправе задержать подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

https://ria.ru/20250212/dtp-1998793224.html

россия

ангарск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ангарск, иркутская область