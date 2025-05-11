В Ангарске задержали организатора нелегальных гонок, где погибла девушка
В Ангарске задержан один из организаторов нелегальных гонок после гибели девушки
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В Ангарске задержали предполагаемого организатора нелегальных автогонок и водителя автомобиля, сбившего после старта несколько человек, в том числе 17-летнюю девушку, которая погибла, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ночью на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Один из предполагаемых организаторов нелегальных уличных гонок и водитель, совершивший наезд, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, их допросили следователи", - говорится в сообщении.
В соответствии статьей 91 УК РФ следователь вправе задержать подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
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