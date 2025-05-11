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В Германии оценили идею Путина о перезапуске переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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17:33 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/germanija-2016366591.html
В Германии оценили идею Путина о перезапуске переговоров с Украиной
В Германии оценили идею Путина о перезапуске переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
В Германии оценили идею Путина о перезапуске переговоров с Украиной
Инициатива президента РФ Владимира Путина о скорейшем перезапуске переговоров с Украиной в Стамбуле конструктивна, проведение прямых переговоров между сторонами РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:33:00+03:00
2025-05-11T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о скорейшем перезапуске переговоров с Украиной в Стамбуле конструктивна, проведение прямых переговоров между сторонами важнее 30-дневного прекращения огня, сказал РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. "Я считаю, что было бы конструктивным как можно скорее возобновить переговоры в Стамбуле, которые велись весной 2022 года, с учетом текущей ситуации, и надеюсь, что президент Турции снова предоставит площадку для переговоров… Предварительное прекращение огня было бы желательным, но важнее, чтобы стороны конфликта снова сели за стол и начали переговоры с целью скорейшего достижения прекращения огня", - ответил Вад на письменный запрос РИА Новости. Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент РФ подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016353431.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, эммануэль макрон, ангела меркель, германия
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Германия
В Германии оценили идею Путина о перезапуске переговоров с Украиной

Экс-советник Меркель Вад назвал идею РФ о переговорах с Киевом конструктивной

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о скорейшем перезапуске переговоров с Украиной в Стамбуле конструктивна, проведение прямых переговоров между сторонами важнее 30-дневного прекращения огня, сказал РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
"Я считаю, что было бы конструктивным как можно скорее возобновить переговоры в Стамбуле, которые велись весной 2022 года, с учетом текущей ситуации, и надеюсь, что президент Турции снова предоставит площадку для переговоров… Предварительное прекращение огня было бы желательным, но важнее, чтобы стороны конфликта снова сели за стол и начали переговоры с целью скорейшего достижения прекращения огня", - ответил Вад на письменный запрос РИА Новости.
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Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент РФ подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
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