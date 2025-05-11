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Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко - РИА Новости, 11.05.2025
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:32:00+03:00
2025-05-11T20:32:00+03:00
2025-05-11T21:51:00+03:00
виктор геращенко
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в Telegram-канале."Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", — написала она.По словам Дмитриевой, у него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли принимать самостоятельные и правильные решения.Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. В 1960-м окончил Московский финансовый институт, после чего устроился на работу в Госбанк СССР, где с 1989 по 1991 год был председателем правления. С 1992 по 1994-й возглавлял ЦБ. В этот период он провел конфискационную денежную реформу для снижения инфляции и уменьшения уровня денежной массы. В 1998-м Геращенко снова занял пост председателя Банка России и покинул его в 2002-м.Экономист был дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а также ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и других наград.
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виктор геращенко, россия, центральный банк рф (цб рф), ссср, ленинград, бейрут, госдума рф
Виктор Геращенко, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), СССР, Ленинград, Бейрут, Госдума РФ
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
Экс-глава Банка России Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет