https://ria.ru/20250511/geraschenko-2016384546.html

Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко - РИА Новости, 11.05.2025

Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:32:00+03:00

2025-05-11T20:32:00+03:00

2025-05-11T21:51:00+03:00

виктор геращенко

россия

центральный банк рф (цб рф)

ссср

ленинград

бейрут

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016384425_0:313:3077:2044_1920x0_80_0_0_06431cc4f60d0b08ee2b183463be7c20.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в Telegram-канале."Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", — написала она.По словам Дмитриевой, у него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли принимать самостоятельные и правильные решения.Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. В 1960-м окончил Московский финансовый институт, после чего устроился на работу в Госбанк СССР, где с 1989 по 1991 год был председателем правления. С 1992 по 1994-й возглавлял ЦБ. В этот период он провел конфискационную денежную реформу для снижения инфляции и уменьшения уровня денежной массы. В 1998-м Геращенко снова занял пост председателя Банка России и покинул его в 2002-м.Экономист был дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а также ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и других наград.

россия

ссср

ленинград

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор геращенко, россия, центральный банк рф (цб рф), ссср, ленинград, бейрут, госдума рф