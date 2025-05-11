Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 11.05.2025 (обновлено: 21:51 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/geraschenko-2016384546.html
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко - РИА Новости, 11.05.2025
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:32:00+03:00
2025-05-11T21:51:00+03:00
виктор геращенко
россия
центральный банк рф (цб рф)
ссср
ленинград
бейрут
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016384425_0:313:3077:2044_1920x0_80_0_0_06431cc4f60d0b08ee2b183463be7c20.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в Telegram-канале."Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", — написала она.По словам Дмитриевой, у него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли принимать самостоятельные и правильные решения.Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. В 1960-м окончил Московский финансовый институт, после чего устроился на работу в Госбанк СССР, где с 1989 по 1991 год был председателем правления. С 1992 по 1994-й возглавлял ЦБ. В этот период он провел конфискационную денежную реформу для снижения инфляции и уменьшения уровня денежной массы. В 1998-м Геращенко снова занял пост председателя Банка России и покинул его в 2002-м.Экономист был дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а также ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и других наград.
россия
ссср
ленинград
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016384425_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_e42793007131b4231ffa7ba15ac93a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор геращенко, россия, центральный банк рф (цб рф), ссср, ленинград, бейрут, госдума рф
Виктор Геращенко, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), СССР, Ленинград, Бейрут, Госдума РФ
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Экс-глава Банка России Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВиктор Геращенко
Виктор Геращенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Виктор Геращенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в Telegram-канале.
"Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", — написала она.
По словам Дмитриевой, у него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли принимать самостоятельные и правильные решения.
Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. В 1960-м окончил Московский финансовый институт, после чего устроился на работу в Госбанк СССР, где с 1989 по 1991 год был председателем правления.
С 1992 по 1994-й возглавлял ЦБ. В этот период он провел конфискационную денежную реформу для снижения инфляции и уменьшения уровня денежной массы. В 1998-м Геращенко снова занял пост председателя Банка России и покинул его в 2002-м.
Экономист был дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а также ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и других наград.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВиктор Геращенко
Виктор Геращенко в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Виктор Геращенко. Архивное фото
 
Виктор ГеращенкоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СССРЛенинградБейрутГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала