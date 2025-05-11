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Эксперт рассказал, как выбрать генератор для дачи

Эксперт рассказал, как выбрать генератор для дачи - РИА Новости, 11.05.2025

Эксперт рассказал, как выбрать генератор для дачи

Бензиновый или дизельный генератор на 2-10 кВт подойдет для краткосрочных отключений электроэнергии - до 4-6 часов, но если в доме много чувствительной... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:35:00+03:00

2025-05-11T01:35:00+03:00

2025-05-11T01:35:00+03:00

технологии

юрий власов

россия

общество

дача

электрогенератор

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бензиновый или дизельный генератор на 2-10 кВт подойдет для краткосрочных отключений электроэнергии - до 4-6 часов, но если в доме много чувствительной электроники, например, компьютеров, стоит обратить внимание на инверторный генератор, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет) Юрий Власов. "Бензиновый или дизельный генератор на 2-10 кВт подходит для краткосрочных отключений - до 4-6 часов. Он экономичен для дачи, где перебои редки. Основные минусы - шум (60-80 дБ), необходимость топлива, выхлопные газы. Инверторный генератор на 1-5 кВт более тихий (50-60 дБ) и экономичный, подходит для чувствительной электроники, например, компьютеров", - сказал он. Мощности всех перечисленных типов генераторов хватит для дома площадью примерно до 150 квадратных метров. Для бензиновых или дизельных генераторов важен расход топлива. По словам эксперта, хороший вариант – расход меньше 0,5 литра на кВт в час, с регулируемой мощностью, чтобы снизить расход топлива при низкой загрузке. Такие генераторы способны работать до 8 часов, отметил Власов. К генератору на 1 кВт можно одновременно подключить до 2-3 бытовых приборов средней мощности либо до 15 осветительных приборов. Можно зарядить телефон или ноутбук, обеспечить питанием электродрель, музыкальный центр. Если со временем необходимо увеличить мощность, можно подключить два инверторных генератора параллельно. А вот параллельное подключение бензинового (или дизельного) и инверторного генераторов для объединения мощности технически сложно и чаще всего не рекомендуется, так как они обычно не предназначены для совместной работы. Но разные генераторы можно использовать раздельно - например, для питания разных нагрузок (один для освещения, другой для инструментов). Параллельное подключение двух бензиновых генераторов для объединения мощности возможно, но требует строгого соблюдения условий, так как большинство бензиновых генераторов не предназначены для этого, объяснил также эксперт.

https://realty.ria.ru/20250508/oformlenie-2015454141.html

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технологии, юрий власов, россия, общество, дача, электрогенератор