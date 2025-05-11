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Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 11.05.2025
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00:11 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/gagloev-2016270626.html
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 11.05.2025
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:11:00+03:00
2025-05-11T00:11:00+03:00
общество
южная осетия
алан гаглоев
владимир путин
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой Отечественной в республике с помощью Фонда президентских грантов. "Хочу поблагодарить вас за ваше решение. По вашему поручению через Фонд президентских грантов мы получили возможность и в школах, и в селах восстановить памятники воинам Великой Отечественной войны. Для нас это ценно, очень важно. Занимаются практически все поколения, начиная с первоклассников и до пожилых людей", - сказал Гаглоев на встрече в Кремле. Он подчеркнул, что в республике бережно хранят историю и будут это прививать подрастающему поколению.
https://ria.ru/20250510/putin-2016269715.html
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общество, южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, фонд президентских грантов
Общество, Южная Осетия, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Фонд президентских грантов
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников

Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников героев ВОВ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой Отечественной в республике с помощью Фонда президентских грантов.
"Хочу поблагодарить вас за ваше решение. По вашему поручению через Фонд президентских грантов мы получили возможность и в школах, и в селах восстановить памятники воинам Великой Отечественной войны. Для нас это ценно, очень важно. Занимаются практически все поколения, начиная с первоклассников и до пожилых людей", - сказал Гаглоев на встрече в Кремле.
Он подчеркнул, что в республике бережно хранят историю и будут это прививать подрастающему поколению.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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ОбществоЮжная ОсетияАлан ГаглоевВладимир ПутинФонд президентских грантов
 
 
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