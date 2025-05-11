https://ria.ru/20250511/gagloev-2016270626.html

Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников

Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 11.05.2025

Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T00:11:00+03:00

2025-05-11T00:11:00+03:00

2025-05-11T00:11:00+03:00

общество

южная осетия

алан гаглоев

владимир путин

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой Отечественной в республике с помощью Фонда президентских грантов. "Хочу поблагодарить вас за ваше решение. По вашему поручению через Фонд президентских грантов мы получили возможность и в школах, и в селах восстановить памятники воинам Великой Отечественной войны. Для нас это ценно, очень важно. Занимаются практически все поколения, начиная с первоклассников и до пожилых людей", - сказал Гаглоев на встрече в Кремле. Он подчеркнул, что в республике бережно хранят историю и будут это прививать подрастающему поколению.

https://ria.ru/20250510/putin-2016269715.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, фонд президентских грантов