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Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 11.05.2025
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:11:00+03:00
2025-05-11T00:11:00+03:00
2025-05-11T00:11:00+03:00
общество
южная осетия
алан гаглоев
владимир путин
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой Отечественной в республике с помощью Фонда президентских грантов. "Хочу поблагодарить вас за ваше решение. По вашему поручению через Фонд президентских грантов мы получили возможность и в школах, и в селах восстановить памятники воинам Великой Отечественной войны. Для нас это ценно, очень важно. Занимаются практически все поколения, начиная с первоклассников и до пожилых людей", - сказал Гаглоев на встрече в Кремле. Он подчеркнул, что в республике бережно хранят историю и будут это прививать подрастающему поколению.
https://ria.ru/20250510/putin-2016269715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, фонд президентских грантов
Общество, Южная Осетия, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Фонд президентских грантов
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников
Гаглоев поблагодарил Путина за помощь в восстановлении памятников героев ВОВ