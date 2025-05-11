https://ria.ru/20250511/frantsiya-2016377415.html

Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны

Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны - РИА Новости, 11.05.2025

Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона похоже на действия при подготовке к войне, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:14:00+03:00

2025-05-11T19:14:00+03:00

2025-05-11T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Поведение президента Франции Эммануэля Макрона похоже на действия при подготовке к войне, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, ее слова приводит телеканал LCI."Я не знаю, действительно ли Эммануэль Макрон хочет мира (на Украине. — Прим. ред.). У меня такое впечатление, что он готовится к войне", — сказала она.По словам политика, если французский лидер действительно стремится к урегулированию украинского кризиса, то необходимо поддерживать любые предложения по прекращению огня.Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ с предложением к Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Макрон, со своей стороны, попытался выразить недовольство предложением российского лидера, назвав его недостаточным шагом.Владимир Зеленский и вовсе ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.

https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html

https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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