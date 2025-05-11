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Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 11.05.2025 (обновлено: 20:49 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/frantsiya-2016377415.html
Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны
Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны - РИА Новости, 11.05.2025
Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны
Поведение президента Франции Эммануэля Макрона похоже на действия при подготовке к войне, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:14:00+03:00
2025-05-11T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
марин ле пен
москва
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Поведение президента Франции Эммануэля Макрона похоже на действия при подготовке к войне, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, ее слова приводит телеканал LCI."Я не знаю, действительно ли Эммануэль Макрон хочет мира (на Украине. — Прим. ред.). У меня такое впечатление, что он готовится к войне", — сказала она.По словам политика, если французский лидер действительно стремится к урегулированию украинского кризиса, то необходимо поддерживать любые предложения по прекращению огня.Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ с предложением к Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Макрон, со своей стороны, попытался выразить недовольство предложением российского лидера, назвав его недостаточным шагом.Владимир Зеленский и вовсе ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, марин ле пен, москва, владимир путин, стамбул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Москва, Владимир Путин, Стамбул
Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны

Ле Пен заявила, что поведение Макрона похоже на подготовку к войне

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Поведение президента Франции Эммануэля Макрона похоже на действия при подготовке к войне, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, ее слова приводит телеканал LCI.
"Я не знаю, действительно ли Эммануэль Макрон хочет мира (на Украине. — Прим. ред.). У меня такое впечатление, что он готовится к войне", — сказала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Вчера, 18:13
По словам политика, если французский лидер действительно стремится к урегулированию украинского кризиса, то необходимо поддерживать любые предложения по прекращению огня.
Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ с предложением к Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Макрон, со своей стороны, попытался выразить недовольство предложением российского лидера, назвав его недостаточным шагом.
Владимир Зеленский и вовсе ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияЭммануэль МакронМарин Ле ПенМоскваВладимир ПутинСтамбул
 
 
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