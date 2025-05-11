https://ria.ru/20250511/film-2016340803.html

Фильм о Путине стал самой рейтинговой документальной картиной за пять лет

Фильм о Путине стал самой рейтинговой документальной картиной за пять лет - РИА Новости, 11.05.2025

Фильм о Путине стал самой рейтинговой документальной картиной за пять лет

Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:10:00+03:00

2025-05-11T14:10:00+03:00

2025-05-11T14:10:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из авторов проекта, журналист "России 1" Павел Зарубин. В прямом эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" фильм смотрели более 16 миллионов человек. Кроме того, около 500 тысяч просмотров собрала лента на медиаплатформе "Смотрим". Еще 40 миллионов раз ролики с фрагментами фильма и его полную версию зрители посмотрели в соцсетях, соответствующие данные приводит портал "Смотрим".

https://ria.ru/20250506/peskov-2015270730.html

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2025

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россия, владимир путин, павел зарубин, общество