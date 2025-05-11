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Эксперт: ЕС рискует проиграть больше других в урегулировании на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
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23:22 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/evropa-2016396758.html
Эксперт: ЕС рискует проиграть больше других в урегулировании на Украине
Эксперт: ЕС рискует проиграть больше других в урегулировании на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Эксперт: ЕС рискует проиграть больше других в урегулировании на Украине
Европа рискует проиграть больше любой другой стороны в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости ливанский эксперт по... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:22:00+03:00
2025-05-11T23:22:00+03:00
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БЕЙРУТ, 11 мая – РИА Новости. Европа рискует проиграть больше любой другой стороны в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости ливанский эксперт по международным отношениям доктор Али Абдо. "Президент России Владимир Путин бросил мяч на половину поля Киева и его покровителей. Теперь именно они должны принять решение: продолжать эскалацию или выбрать путь мира … При любом исходе именно Европа рискует оказаться главным проигравшим", — сказал Абдо. По словам эксперта, Россия последовательно предлагает мирное урегулирование, в то время как Европа пытается минимизировать собственные потери, вызванные глобальными переменами в мировой политике и экономике. "США склоняются скорее к российской логике переговоров, чем к европейской, что подтверждает растущий раскол между Вашингтоном и Брюсселем ... Выбор Стамбула, как места переговоров, символичен: Турция занимает важную геополитическую позицию, но при этом долгое время отвергалась ЕС, что делает её идеальной площадкой для демонстрации независимости от западных политических схем", - добавил Абдо. Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016372672.html
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в мире, россия, европа, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Евросоюз
Эксперт: ЕС рискует проиграть больше других в урегулировании на Украине

Абдо: в переговорах по Украине ЕС рискует остаться наиболее проигравшей стороной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЙРУТ, 11 мая – РИА Новости. Европа рискует проиграть больше любой другой стороны в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости ливанский эксперт по международным отношениям доктор Али Абдо.
"Президент России Владимир Путин бросил мяч на половину поля Киева и его покровителей. Теперь именно они должны принять решение: продолжать эскалацию или выбрать путь мира … При любом исходе именно Европа рискует оказаться главным проигравшим", — сказал Абдо.
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По словам эксперта, Россия последовательно предлагает мирное урегулирование, в то время как Европа пытается минимизировать собственные потери, вызванные глобальными переменами в мировой политике и экономике.
"США склоняются скорее к российской логике переговоров, чем к европейской, что подтверждает растущий раскол между Вашингтоном и Брюсселем ... Выбор Стамбула, как места переговоров, символичен: Турция занимает важную геополитическую позицию, но при этом долгое время отвергалась ЕС, что делает её идеальной площадкой для демонстрации независимости от западных политических схем", - добавил Абдо.
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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