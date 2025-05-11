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В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025
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В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк"
В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025
В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк"
Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице Эквадора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T03:31:00+03:00
2025-05-11T03:31:00+03:00
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КИТО, 11 мая - РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице Эквадора, передает корреспондент РИА Новости. В марше приняли участие соотечественники, выпускники советских и российских вузов, представители парламента, общественных организаций, различных посольств. "Эта годовщина - не просто повод для празднования, это повод напомнить человечеству о том, что нельзя забывать те трагические события, те 1418 дней, которые Россия, (а затем) и ее союзники боролись против вторжения нацистской Германии", - сказал посол России в Эквадоре Владимир Спринчан. Выступая перед собравшимися, он отметил, что это возможность напомнить новым поколениям о необходимости знать истинную историю этих событий, а не изучать ее по голливудским фильмам. "Это была не классическая война, это был геноцид против СССР, направленный на то, чтобы не допустить появления СССР на карте в качестве политического центра, поскольку он привлекал внимание многих стран мира", - подчеркнул Спринчан. Один из участников акции Габриэль Борха отметил, что пришел на акцию, чтобы поддержать борьбу за мир. "Я здесь, потому что это одна из самых важных дат для россиян и мира, потому что мир был освобожден от фашизма и нацизма", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20250428/pamyat-2013778805.html
https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html
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в мире, эквадор, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Эквадор, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Эквадора около 200 человек приняли участие в акции Бессмертный полк

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБессмертный полк в Москве
Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КИТО, 11 мая - РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице Эквадора, передает корреспондент РИА Новости.
В марше приняли участие соотечественники, выпускники советских и российских вузов, представители парламента, общественных организаций, различных посольств.
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"Эта годовщина - не просто повод для празднования, это повод напомнить человечеству о том, что нельзя забывать те трагические события, те 1418 дней, которые Россия, (а затем) и ее союзники боролись против вторжения нацистской Германии", - сказал посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.
Выступая перед собравшимися, он отметил, что это возможность напомнить новым поколениям о необходимости знать истинную историю этих событий, а не изучать ее по голливудским фильмам.
"Это была не классическая война, это был геноцид против СССР, направленный на то, чтобы не допустить появления СССР на карте в качестве политического центра, поскольку он привлекал внимание многих стран мира", - подчеркнул Спринчан.
Один из участников акции Габриэль Борха отметил, что пришел на акцию, чтобы поддержать борьбу за мир.
"Я здесь, потому что это одна из самых важных дат для россиян и мира, потому что мир был освобожден от фашизма и нацизма", - сказал он РИА Новости.
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