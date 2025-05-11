https://ria.ru/20250511/ekvador-2016289499.html

В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк"

В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025

В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк"

Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице Эквадора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T03:31:00+03:00

2025-05-11T03:31:00+03:00

2025-05-11T03:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

эквадор

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451684_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6a884d0fac75af0bb140fbb9347a897c.jpg

КИТО, 11 мая - РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице Эквадора, передает корреспондент РИА Новости. В марше приняли участие соотечественники, выпускники советских и российских вузов, представители парламента, общественных организаций, различных посольств. "Эта годовщина - не просто повод для празднования, это повод напомнить человечеству о том, что нельзя забывать те трагические события, те 1418 дней, которые Россия, (а затем) и ее союзники боролись против вторжения нацистской Германии", - сказал посол России в Эквадоре Владимир Спринчан. Выступая перед собравшимися, он отметил, что это возможность напомнить новым поколениям о необходимости знать истинную историю этих событий, а не изучать ее по голливудским фильмам. "Это была не классическая война, это был геноцид против СССР, направленный на то, чтобы не допустить появления СССР на карте в качестве политического центра, поскольку он привлекал внимание многих стран мира", - подчеркнул Спринчан. Один из участников акции Габриэль Борха отметил, что пришел на акцию, чтобы поддержать борьбу за мир. "Я здесь, потому что это одна из самых важных дат для россиян и мира, потому что мир был освобожден от фашизма и нацизма", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20250428/pamyat-2013778805.html

https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эквадор, 80-летие победы в великой отечественной войне