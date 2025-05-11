https://ria.ru/20250511/eksport--2016305255.html
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года - РИА Новости, 11.05.2025
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года
Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T09:09:00+03:00
2025-05-11T09:09:00+03:00
2025-05-11T09:10:00+03:00
китай
россия
индонезия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894046659_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_bf1a6324877854e798bc092b951d00e0.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, по данным ведомства, в Россию в первом квартале было отгружено китайских яблок на 12,4 миллиона долларов - в 1,5 раза больше, чем год назад. Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также входят Вьетнам (37 миллионов) и Филиппины (31 миллион). В целом Китай в первом квартале экспортировал яблок на 253,1 миллиона долларов - на 5% меньше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20250420/rossija-2012366141.html
https://ria.ru/20250504/otnosheniya-2014884161.html
китай
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894046659_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_4f5374f64845789829009674025b59cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, индонезия, в мире
Китай, Россия, Индонезия, В мире
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года
Китай в январе-марте нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года