https://ria.ru/20250511/eksport--2016305255.html

Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года - РИА Новости, 11.05.2025

Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, по данным ведомства, в Россию в первом квартале было отгружено китайских яблок на 12,4 миллиона долларов - в 1,5 раза больше, чем год назад. Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также входят Вьетнам (37 миллионов) и Филиппины (31 миллион). В целом Китай в первом квартале экспортировал яблок на 253,1 миллиона долларов - на 5% меньше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20250420/rossija-2012366141.html

https://ria.ru/20250504/otnosheniya-2014884161.html

китай

россия

индонезия

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китай, россия, индонезия, в мире