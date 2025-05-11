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Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:12 11.05.2025 (обновлено: 19:27 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ekspert-2016377222.html
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве - РИА Новости, 11.05.2025
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве
Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:12:00+03:00
2025-05-11T19:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
египет
россия
москва
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присутствовал 9 мая вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади в Москве. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта. В тот же день президент России Владимир Путин и ас-Сиси провели переговоры в Кремле. "В настоящее время между Египтом и Россией стратегическое сотрудничество в военной сфере. Участие египетских военных в параде было признаком или отражением этого (сотрудничества - ред.)", - сказала аш-Шейх, отметив большую роль СССР в создании египетской армии. Эксперт подчеркнула, что участие египетских военных в параде Победы "является показателем того высокого уровня сотрудничества, которого достигли две страны". Аш-Шейх также выразила мнение, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное Египтом и Россией в 2018 году, вызвало сильный импульс в партнерстве и сотрудничестве двух стран.
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в мире, египет, россия, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Египет, Россия, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве

Аш-Шейх: участие Египта в параде Победы говорит об уровне сотрудничества с РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил Египта на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащий Вооруженных сил Египта на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил Египта на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присутствовал 9 мая вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади в Москве. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта. В тот же день президент России Владимир Путин и ас-Сиси провели переговоры в Кремле.
"В настоящее время между Египтом и Россией стратегическое сотрудничество в военной сфере. Участие египетских военных в параде было признаком или отражением этого (сотрудничества - ред.)", - сказала аш-Шейх, отметив большую роль СССР в создании египетской армии.
Эксперт подчеркнула, что участие египетских военных в параде Победы "является показателем того высокого уровня сотрудничества, которого достигли две страны".
Аш-Шейх также выразила мнение, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное Египтом и Россией в 2018 году, вызвало сильный импульс в партнерстве и сотрудничестве двух стран.
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве
9 мая, 15:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЕгипетРоссияМоскваАбдель Фаттах ас-СисиВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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