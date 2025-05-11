https://ria.ru/20250511/ekspert-2016377222.html
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве - РИА Новости, 11.05.2025
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве
Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:12:00+03:00
2025-05-11T19:12:00+03:00
2025-05-11T19:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
египет
россия
москва
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016378863_0:132:3032:1837_1920x0_80_0_0_52b211769a515e6fc9e9dc5181376a09.jpg
КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присутствовал 9 мая вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади в Москве. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта. В тот же день президент России Владимир Путин и ас-Сиси провели переговоры в Кремле. "В настоящее время между Египтом и Россией стратегическое сотрудничество в военной сфере. Участие египетских военных в параде было признаком или отражением этого (сотрудничества - ред.)", - сказала аш-Шейх, отметив большую роль СССР в создании египетской армии. Эксперт подчеркнула, что участие египетских военных в параде Победы "является показателем того высокого уровня сотрудничества, которого достигли две страны". Аш-Шейх также выразила мнение, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное Египтом и Россией в 2018 году, вызвало сильный импульс в партнерстве и сотрудничестве двух стран.
https://ria.ru/20250509/uchastie-2016052823.html
египет
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016378863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77e2fee57eed69f432bf9513da345370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Египет, Россия, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве
Аш-Шейх: участие Египта в параде Победы говорит об уровне сотрудничества с РФ
КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
присутствовал 9 мая вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади в Москве
. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта. В тот же день президент России Владимир Путин
и ас-Сиси провели переговоры в Кремле.
"В настоящее время между Египтом и Россией стратегическое сотрудничество в военной сфере. Участие египетских военных в параде было признаком или отражением этого (сотрудничества - ред.)", - сказала аш-Шейх, отметив большую роль СССР в создании египетской армии.
Эксперт подчеркнула, что участие египетских военных в параде Победы "является показателем того высокого уровня сотрудничества, которого достигли две страны".
Аш-Шейх также выразила мнение, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное Египтом и Россией в 2018 году, вызвало сильный импульс в партнерстве и сотрудничестве двух стран.