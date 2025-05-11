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Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве

Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве - РИА Новости, 11.05.2025

Эксперт прокомментировал участие Египта в параде Победы в Москве

Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:12:00+03:00

2025-05-11T19:12:00+03:00

2025-05-11T19:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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египет

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абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Участие Египта в параде Победы, состоявшемся 9 мая, свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между Каиром и Москвой, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присутствовал 9 мая вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади в Москве. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта. В тот же день президент России Владимир Путин и ас-Сиси провели переговоры в Кремле. "В настоящее время между Египтом и Россией стратегическое сотрудничество в военной сфере. Участие египетских военных в параде было признаком или отражением этого (сотрудничества - ред.)", - сказала аш-Шейх, отметив большую роль СССР в создании египетской армии. Эксперт подчеркнула, что участие египетских военных в параде Победы "является показателем того высокого уровня сотрудничества, которого достигли две страны". Аш-Шейх также выразила мнение, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное Египтом и Россией в 2018 году, вызвало сильный импульс в партнерстве и сотрудничестве двух стран.

https://ria.ru/20250509/uchastie-2016052823.html

египет

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в мире, египет, россия, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне