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В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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22:25 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/egipet-2016393422.html
В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной
В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной
Инициатива президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной подтверждает стремление России к миру, с арабской стороны эту инициативу приветствуют, РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T22:25:00+03:00
2025-05-11T22:25:00+03:00
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КАИР, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной подтверждает стремление России к миру, с арабской стороны эту инициативу приветствуют, заявил РИА Новости член Палаты представителей (парламента) Египта Мустафа Бакри. "С арабской стороны приветствуют инициативу российского президента Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, особенно учитывая, что Египет и Саудовская Аравия активно выступали за разрешение этого кризиса", - сказал он. По словам египетского политика, инициатива президента РФ, поддерживаемая многими странами, включая США, подтверждает стремление России к миру и переговорам с учетом "красных линий", нарушение которых может создать угрозу для безопасности РФ. Депутат также выразил мнение, что Украина изначально "пошла против правил" в своем стремлении присоединиться к НАТО. "Украина стала кинжалом в спине России, посягая на ее законные территории и настраивая Запад и США против России", - добавил Бакри. В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, нато, египет
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, Египет
В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной

Сенатор Бакри: инициатива Путина подтверждает стремление России к миру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КАИР, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной подтверждает стремление России к миру, с арабской стороны эту инициативу приветствуют, заявил РИА Новости член Палаты представителей (парламента) Египта Мустафа Бакри.
"С арабской стороны приветствуют инициативу российского президента Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, особенно учитывая, что Египет и Саудовская Аравия активно выступали за разрешение этого кризиса", - сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Вчера, 18:13
По словам египетского политика, инициатива президента РФ, поддерживаемая многими странами, включая США, подтверждает стремление России к миру и переговорам с учетом "красных линий", нарушение которых может создать угрозу для безопасности РФ.
Депутат также выразил мнение, что Украина изначально "пошла против правил" в своем стремлении присоединиться к НАТО. "Украина стала кинжалом в спине России, посягая на ее законные территории и настраивая Запад и США против России", - добавил Бакри.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 10:47
 
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