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В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной

В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

В Египте приветствовали инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной

Инициатива президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной подтверждает стремление России к миру, с арабской стороны эту инициативу приветствуют, РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:25:00+03:00

2025-05-11T22:25:00+03:00

2025-05-11T22:25:00+03:00

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КАИР, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной подтверждает стремление России к миру, с арабской стороны эту инициативу приветствуют, заявил РИА Новости член Палаты представителей (парламента) Египта Мустафа Бакри. "С арабской стороны приветствуют инициативу российского президента Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, особенно учитывая, что Египет и Саудовская Аравия активно выступали за разрешение этого кризиса", - сказал он. По словам египетского политика, инициатива президента РФ, поддерживаемая многими странами, включая США, подтверждает стремление России к миру и переговорам с учетом "красных линий", нарушение которых может создать угрозу для безопасности РФ. Депутат также выразил мнение, что Украина изначально "пошла против правил" в своем стремлении присоединиться к НАТО. "Украина стала кинжалом в спине России, посягая на ее законные территории и настраивая Запад и США против России", - добавил Бакри. В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html

https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, нато, египет