https://ria.ru/20250511/efimov-2015565110.html

Ефимов: пять объектов на севере Москвы переданы в льготную аренду

Ефимов: пять объектов на севере Москвы переданы в льготную аренду - РИА Новости, 11.05.2025

Ефимов: пять объектов на севере Москвы переданы в льготную аренду

Предприниматели с 2013 года арендовали по льготной программе на севере Москвы пять объектов недвижимости общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:12:00+03:00

2025-05-11T14:12:00+03:00

2025-05-11T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Предприниматели с 2013 года арендовали по льготной программе на севере Москвы пять объектов недвижимости общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды. Реализация программы в Северном административном округе Москвы началась в ноябре 2013 года."С тех пор город предоставил в аренду инвесторам пять объектов недвижимости общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. При этом один договор с предпринимателем, развивающим образовательный проект, был заключен в 2025 году. Ему передано помещение на первом этаже жилого дома в Войковском районе для открытия детского сада. Сейчас в нем проводят восстановительные работы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Кроме того, уточнила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в 2016 году в Тимирязевском районе инвестор арендовал и отреставрировал чугунный павильон трамвайной остановки первой четверти прошлого века, признанный выявленным объектом культурного наследия. В районах Аэропорт, Войковский и Головинский предприниматели получили в льготную аренду три здания и одно помещение для ведения образовательной деятельности. В одном из них уже работают детские сады, еще в трех ведется ремонт.

https://ria.ru/20250505/scherbinka-2014886227.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы