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В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 11.05.2025 (обновлено: 11:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html
В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада
В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада - РИА Новости, 11.05.2025
В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада
Ультиматумы, которые Запад ставит России из-за конфликта на Украине, вызваны безысходностью, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:33:00+03:00
2025-05-11T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ультиматумы, которые Запад ставит России из-за конфликта на Украине, вызваны безысходностью, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Все эти визиты, громкие заявления, звонки и ультиматумы — это не сильная дипломатия. Это безысходность. И не для Путина — для Зеленского", — говорится в публикации.По мнению депутата, это связано с тем, что следующая итерация этого процесса будет жесткая: или Киев соглашается на условия Путина, или получает санкции от США. "Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход не победа, а капитуляция в красивой обертке", — считает Дубинский. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией. Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html
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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Киев
В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада

Дубинский связал ультиматумы Запада России по Украине с безысходностью

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ультиматумы, которые Запад ставит России из-за конфликта на Украине, вызваны безысходностью, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

"Все эти визиты, громкие заявления, звонки и ультиматумы — это не сильная дипломатия. Это безысходность. И не для Путина — для Зеленского", — говорится в публикации.
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По мнению депутата, это связано с тем, что следующая итерация этого процесса будет жесткая: или Киев соглашается на условия Путина, или получает санкции от США.

"Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход не победа, а капитуляция в красивой обертке", — считает Дубинский.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
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