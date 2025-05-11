В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада
Дубинский связал ультиматумы Запада России по Украине с безысходностью
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ультиматумы, которые Запад ставит России из-за конфликта на Украине, вызваны безысходностью, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Все эти визиты, громкие заявления, звонки и ультиматумы — это не сильная дипломатия. Это безысходность. И не для Путина — для Зеленского", — говорится в публикации.
"Все эти визиты, громкие заявления, звонки и ультиматумы — это не сильная дипломатия. Это безысходность. И не для Путина — для Зеленского", — говорится в публикации.
По мнению депутата, это связано с тем, что следующая итерация этого процесса будет жесткая: или Киев соглашается на условия Путина, или получает санкции от США.
"Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход не победа, а капитуляция в красивой обертке", — считает Дубинский.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
"Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход не победа, а капитуляция в красивой обертке", — считает Дубинский.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.