https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html

В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада

В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада - РИА Новости, 11.05.2025

В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада

Ультиматумы, которые Запад ставит России из-за конфликта на Украине, вызваны безысходностью, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:33:00+03:00

2025-05-11T08:33:00+03:00

2025-05-11T11:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

эммануэль макрон

фридрих мерц

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ультиматумы, которые Запад ставит России из-за конфликта на Украине, вызваны безысходностью, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Все эти визиты, громкие заявления, звонки и ультиматумы — это не сильная дипломатия. Это безысходность. И не для Путина — для Зеленского", — говорится в публикации.По мнению депутата, это связано с тем, что следующая итерация этого процесса будет жесткая: или Киев соглашается на условия Путина, или получает санкции от США. "Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход не победа, а капитуляция в красивой обертке", — считает Дубинский. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией. Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.

https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html

https://ria.ru/20250511/bouz-2016306133.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, киев