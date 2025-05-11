https://ria.ru/20250511/dtp-2016329634.html

На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека

На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека - РИА Новости, 11.05.2025

На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с "Камазом" в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:43:00+03:00

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алтайский край

камень-на-оби

происшествия

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БАРНАУЛ, 11 мая - РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с "Камазом" в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. "Одиннадцатое мая… на 30 километре автодороги "Павловск-Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью" в Шелаболихинском районе водитель мужчина, 2004 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла Спринтер", следуя со стороны села Шелаболиха в направлении города Камень-на-Оби, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автомобилем "Камаз" под управлением водителя, 1954 года рождения. В результате ДТП на месте происшествия погибли 3 человека: водитель и 2 мужчины - пассажира легкового автомобиля (2001 года рождения, данные второго мужчины - пассажира устанавливаются)", - говорится в сообщении. Отмечается, что травмы получили еще 3 пассажира "Тойота Королла Спринтер": девушки 2000 и 2008 годов рождения и юноша 2009 года рождения. "По факту ДТП назначено проведение проверки", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250510/dtp--2016173791.html

https://ria.ru/20250507/dtp-2015538575.html

алтайский край

камень-на-оби

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алтайский край, камень-на-оби, происшествия