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На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека - РИА Новости, 11.05.2025
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12:43 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/dtp-2016329634.html
На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека
На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека - РИА Новости, 11.05.2025
На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с "Камазом" в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:43:00+03:00
2025-05-11T12:43:00+03:00
алтайский край
камень-на-оби
происшествия
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БАРНАУЛ, 11 мая - РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с "Камазом" в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. "Одиннадцатое мая… на 30 километре автодороги "Павловск-Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью" в Шелаболихинском районе водитель мужчина, 2004 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла Спринтер", следуя со стороны села Шелаболиха в направлении города Камень-на-Оби, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автомобилем "Камаз" под управлением водителя, 1954 года рождения. В результате ДТП на месте происшествия погибли 3 человека: водитель и 2 мужчины - пассажира легкового автомобиля (2001 года рождения, данные второго мужчины - пассажира устанавливаются)", - говорится в сообщении. Отмечается, что травмы получили еще 3 пассажира "Тойота Королла Спринтер": девушки 2000 и 2008 годов рождения и юноша 2009 года рождения. "По факту ДТП назначено проведение проверки", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20250510/dtp--2016173791.html
https://ria.ru/20250507/dtp-2015538575.html
алтайский край
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алтайский край, камень-на-оби, происшествия
Алтайский край, Камень-на-Оби, Происшествия
На Алтае в ДТП с "Камазом" погибли три человека

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с "Камазом" на Алтае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 11 мая - РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с "Камазом" в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.
"Одиннадцатое мая… на 30 километре автодороги "Павловск-Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью" в Шелаболихинском районе водитель мужчина, 2004 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла Спринтер", следуя со стороны села Шелаболиха в направлении города Камень-на-Оби, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автомобилем "Камаз" под управлением водителя, 1954 года рождения. В результате ДТП на месте происшествия погибли 3 человека: водитель и 2 мужчины - пассажира легкового автомобиля (2001 года рождения, данные второго мужчины - пассажира устанавливаются)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что травмы получили еще 3 пассажира "Тойота Королла Спринтер": девушки 2000 и 2008 годов рождения и юноша 2009 года рождения.
"По факту ДТП назначено проведение проверки", - отмечает пресс-служба.
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