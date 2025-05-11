https://ria.ru/20250511/dron-2016361126.html

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 11.05.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок

Пятилетняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю в поселке Хомутовка, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:53:00+03:00

2025-05-11T16:53:00+03:00

2025-05-11T17:43:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пятилетняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю в поселке Хомутовка, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня в поселке Хомутовка Хомутовского района вражеский дрон осуществил сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль. К сожалению, в результате удара пострадал пятилетний ребенок. Родственники самостоятельно доставили девочку в ближайшее медучреждение — Севскую ЦРБ Брянской области", — написал он.Уточняется, что пострадавшая получила осколочные ранения спины и ноги, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Врио министра здравоохранения Курской области связалась с брянскими коллегами, за девочкой установили уход.По словам Хинштейна, родители, которые также находились в машине, не пострадали."Ситуацию держим на постоянном контроле", — добавил врио губернатора.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250508/kursk-2015782476.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины