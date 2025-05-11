https://ria.ru/20250511/donetsk-2016335080.html
В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР
В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР - РИА Новости, 11.05.2025
В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР
В Донецке провели символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР ко Дню Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:23:00+03:00
2025-05-11T13:23:00+03:00
2025-05-11T15:22:00+03:00
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. В Донецке провели символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР ко Дню Республики, передает корреспондент РИА Новости."Подготовили фотографии, тематическую палатку, бюллетени, ребята будут исполнять под гитару песни, которые в 2014 году поднимали наш народ и наших ребят, которые взяли в руки оружие", — рассказал агентству руководитель "Молодой республики" и "Молодой гвардии Единой России" региона Сергей Добровольский.По его словам, аналогичные или подобные мероприятия в честь Дня Республики проходят по всем городам ДНР. Они позволят молодежи почувствовать себя участниками событий 2014 года. Продлится реконструкция до вечера.В ДНР 11 мая отмечают День Республики. В этот день в 2014-м в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем проголосовали более 2,5 миллиона человек — около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования. Уже на следующий день республика объявила о суверенитете.ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20250511/donbass-2016293709.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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200-метровый флаг ДНР в центре Донецка
В центре Донецка развернули 200-метровый флаг ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков рассказал агентству, что акция прошла в преддверии Дня Республики.
По его словам, участники мероприятия всю ночь смотрели патриотические фильмы и слушали песни о "донецкой весне".
2025-05-11T13:23
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, виктор янукович, молодая гвардия единой россии, верховная рада украины, общество
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Виктор Янукович, Молодая гвардия Единой России, Верховная Рада Украины, Общество
В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР
В центре Донецка провели символическую реконструкцию референдума о независимости