https://ria.ru/20250511/donetsk-2016335080.html

В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР

В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР - РИА Новости, 11.05.2025

В Донецке прошла реконструкция референдума о независимости ДНР

В Донецке провели символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР ко Дню Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:23:00+03:00

2025-05-11T13:23:00+03:00

2025-05-11T15:22:00+03:00

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

виктор янукович

молодая гвардия единой россии

верховная рада украины

общество

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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. В Донецке провели символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР ко Дню Республики, передает корреспондент РИА Новости."Подготовили фотографии, тематическую палатку, бюллетени, ребята будут исполнять под гитару песни, которые в 2014 году поднимали наш народ и наших ребят, которые взяли в руки оружие", — рассказал агентству руководитель "Молодой республики" и "Молодой гвардии Единой России" региона Сергей Добровольский.По его словам, аналогичные или подобные мероприятия в честь Дня Республики проходят по всем городам ДНР. Они позволят молодежи почувствовать себя участниками событий 2014 года. Продлится реконструкция до вечера.В ДНР 11 мая отмечают День Республики. В этот день в 2014-м в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем проголосовали более 2,5 миллиона человек — около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования. Уже на следующий день республика объявила о суверенитете.ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20250511/donbass-2016293709.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

200-метровый флаг ДНР в центре Донецка В центре Донецка развернули 200-метровый флаг ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков рассказал агентству, что акция прошла в преддверии Дня Республики. По его словам, участники мероприятия всю ночь смотрели патриотические фильмы и слушали песни о "донецкой весне". 2025-05-11T13:23 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, виктор янукович, молодая гвардия единой россии, верховная рада украины, общество