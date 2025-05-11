https://ria.ru/20250511/donbass-2016359932.html

Жительница Канарских островов рассказала, почему поехала в Россию

Жительница Канарских островов рассказала, почему поехала в Россию - РИА Новости, 11.05.2025

Жительница Канарских островов рассказала, почему поехала в Россию

Жительница Канарских островов российского происхождения Лада Синюткина сообщила РИА Новости, почему не смогла оставаться в стороне от трагедии Донбасса и решила РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:45:00+03:00

2025-05-11T16:45:00+03:00

2025-05-11T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

тенерифе

канарские острова

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Жительница Канарских островов российского происхождения Лада Синюткина сообщила РИА Новости, почему не смогла оставаться в стороне от трагедии Донбасса и решила поехать восстанавливать храмы и работать волонтером в госпиталя. "Я лет с 12-13 решила, что поеду в Россию после школы - так и случилось. Только пришлось родителям это как-то пережить: им было сложно отпустить, они переживали, боялись - дочку одну отпускать так далеко", - рассказала агентству Синюткина. Лада уточнила, что переехала с родителями в Тенерифе в своем раннем детстве. Тем не менее у нее рано проснулась ностальгия по России. "Я много читала русской литературы, какой-то образ очень красивой страны сформировался в голове. Для меня важно жить именно в своей стране и приносить именно своей стране пользу, а не какой-то другой", - отметила Синюткина. Когда началась СВО, у девушки появились мысли поехать как можно ближе к линии боевого соприкосновения, ухаживать за ранеными. Она прошла курсы по уходу за ранеными, потом практику в московской реанимации и стала ездить на Донбасс на каждых каникулах. Лада работает в госпиталях две-три недели. В настоящее время проводит в зоне спецоперации уже свои шестые каникулы. "Я хочу своей стране помогать, каждый должен делать, что может. Я вот могу ухаживать за пациентами", - объяснила Синюткина.

https://ria.ru/20250414/amerikanka-2010706192.html

https://ria.ru/20250414/svo-2011065804.html

донбасс

россия

тенерифе

канарские острова

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Жительница Канаров о том, почему приехала в Донбасс работать волонтером Жительница Канарских островов российского происхождения Лада Синюткина сообщила РИА Новости, почему не смогла оставаться в стороне от трагедии Донбасса и решила поехать восстанавливать храмы и работать волонтером в госпиталя. 2025-05-11T16:45 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, россия, тенерифе, канарские острова