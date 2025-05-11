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Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат - РИА Новости, 11.05.2025
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05:41 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/donbass-2016293709.html
Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат
Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат - РИА Новости, 11.05.2025
Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат
Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:41:00+03:00
2025-05-11T05:41:00+03:00
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
борис литвинов
виктор янукович
верховная рада украины
политика
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов. "Одиннадцать лет назад на донецкой земле прошел референдум. Мне посчастливилось тогда быть руководителем этого процесса. И благодаря этому референдуму, благодаря воле народа, которую мы тогда проявили, наша земля в наших руках", – сказал Литвинов. Он пояснил, что события развивались не так, как на Украине, где земля была продана киевским режимом Соединенным Штатам. По его словам в 2014 году люди Донбасса поднялись в том числе для того, чтобы земля осталась у народа. "Мы поднялись ради того, чтобы наша земля принадлежала народу. И так будет в веках. Так было при наших предках, так было при наших отцах и дедах, так будет и впредь. Наша земля – это русская земля", - подчеркнул Литвинов. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР. В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик. Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.
https://ria.ru/20250508/ssha-2015876685.html
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украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, борис литвинов, виктор янукович, верховная рада украины, политика
Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Борис Литвинов, Виктор Янукович, Верховная Рада Украины, Политика
Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат

Депутат Литвинов: Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, продавшей землю

© AP Photo / Anton ShtukaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Киев, Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов.
"Одиннадцать лет назад на донецкой земле прошел референдум. Мне посчастливилось тогда быть руководителем этого процесса. И благодаря этому референдуму, благодаря воле народа, которую мы тогда проявили, наша земля в наших руках", – сказал Литвинов.
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8 мая, 21:26
Он пояснил, что события развивались не так, как на Украине, где земля была продана киевским режимом Соединенным Штатам.
По его словам в 2014 году люди Донбасса поднялись в том числе для того, чтобы земля осталась у народа. "Мы поднялись ради того, чтобы наша земля принадлежала народу. И так будет в веках. Так было при наших предках, так было при наших отцах и дедах, так будет и впредь. Наша земля – это русская земля", - подчеркнул Литвинов.
На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.
В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик. Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Пушилин назвал недра Донбасса достоянием России
12 февраля, 10:53
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБорис ЛитвиновВиктор ЯнуковичВерховная Рада УкраиныПолитика
 
 
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