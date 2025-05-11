Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат
Депутат Литвинов: Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, продавшей землю
© AP Photo / Anton ShtukaКиев, Украина
© AP Photo / Anton Shtuka
Киев, Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов.
"Одиннадцать лет назад на донецкой земле прошел референдум. Мне посчастливилось тогда быть руководителем этого процесса. И благодаря этому референдуму, благодаря воле народа, которую мы тогда проявили, наша земля в наших руках", – сказал Литвинов.
Он пояснил, что события развивались не так, как на Украине, где земля была продана киевским режимом Соединенным Штатам.
По его словам в 2014 году люди Донбасса поднялись в том числе для того, чтобы земля осталась у народа. "Мы поднялись ради того, чтобы наша земля принадлежала народу. И так будет в веках. Так было при наших предках, так было при наших отцах и дедах, так будет и впредь. Наша земля – это русская земля", - подчеркнул Литвинов.
На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.
В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик. Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.
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