https://ria.ru/20250511/donbass-2016293709.html

Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат

Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат - РИА Новости, 11.05.2025

Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат

Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:41:00+03:00

2025-05-11T05:41:00+03:00

2025-05-11T05:41:00+03:00

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

борис литвинов

виктор янукович

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политика

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов. "Одиннадцать лет назад на донецкой земле прошел референдум. Мне посчастливилось тогда быть руководителем этого процесса. И благодаря этому референдуму, благодаря воле народа, которую мы тогда проявили, наша земля в наших руках", – сказал Литвинов. Он пояснил, что события развивались не так, как на Украине, где земля была продана киевским режимом Соединенным Штатам. По его словам в 2014 году люди Донбасса поднялись в том числе для того, чтобы земля осталась у народа. "Мы поднялись ради того, чтобы наша земля принадлежала народу. И так будет в веках. Так было при наших предках, так было при наших отцах и дедах, так будет и впредь. Наша земля – это русская земля", - подчеркнул Литвинов. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР. В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик. Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.

https://ria.ru/20250508/ssha-2015876685.html

https://ria.ru/20250212/pushilin-1998794768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, борис литвинов, виктор янукович, верховная рада украины, политика