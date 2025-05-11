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Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку - РИА Новости, 11.05.2025
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10:08 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/dodik--2016309306.html
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку - РИА Новости, 11.05.2025
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что пригласит с ответным визитом российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, как только РИА Новости, 11.05.2025
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республика сербская
москва
владимир путин
милорад додик
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что пригласит с ответным визитом российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, как только это позволит международная обстановка. “Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами”, - сказал он в интервью агентству. Додик находился с визитом в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html
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республика сербская, москва, владимир путин, милорад додик, нато, в мире
Республика Сербская, Москва, Владимир Путин, Милорад Додик, НАТО, В мире
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку

Додик пригласит Путина в Баня-Луку, когда это позволит международная обстановка

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что пригласит с ответным визитом российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, как только это позволит международная обстановка.
“Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами”, - сказал он в интервью агентству.
Додик находился с визитом в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Додик заявил, что успел обсудить с Путиным важные темы
10 мая, 20:31
 
Республика СербскаяМоскваВладимир ПутинМилорад ДодикНАТОВ мире
 
 
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