https://ria.ru/20250511/dodik--2016309306.html
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку - РИА Новости, 11.05.2025
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что пригласит с ответным визитом российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, как только РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:08:00+03:00
2025-05-11T10:08:00+03:00
2025-05-11T10:08:00+03:00
республика сербская
москва
владимир путин
милорад додик
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_0:154:3110:1903_1920x0_80_0_0_c8bacbb96f7205f156f4c89fd7c589ef.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что пригласит с ответным визитом российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, как только это позволит международная обстановка. “Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами”, - сказал он в интервью агентству. Додик находился с визитом в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html
республика сербская
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_5f21ef853af64e53f0b42307435336be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика сербская, москва, владимир путин, милорад додик, нато, в мире
Республика Сербская, Москва, Владимир Путин, Милорад Додик, НАТО, В мире
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку
Додик пригласит Путина в Баня-Луку, когда это позволит международная обстановка