https://ria.ru/20250511/dodik--2016309306.html

Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку

Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку - РИА Новости, 11.05.2025

Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку

Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что пригласит с ответным визитом российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, как только РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:08:00+03:00

2025-05-11T10:08:00+03:00

2025-05-11T10:08:00+03:00

республика сербская

москва

владимир путин

милорад додик

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_0:154:3110:1903_1920x0_80_0_0_c8bacbb96f7205f156f4c89fd7c589ef.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что пригласит с ответным визитом российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, как только это позволит международная обстановка. “Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами”, - сказал он в интервью агентству. Додик находился с визитом в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html

республика сербская

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика сербская, москва, владимир путин, милорад додик, нато, в мире