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Рэпер Апачев провел концерт в ДНР в честь дня республики - РИА Новости, 11.05.2025
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Шоубиз
 
23:30 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/dnr-2016397079.html
Рэпер Апачев провел концерт в ДНР в честь дня республики
Рэпер Апачев провел концерт в ДНР в честь дня республики - РИА Новости, 11.05.2025
Рэпер Апачев провел концерт в ДНР в честь дня республики
Рэпер Аким Апачев провел уличный концерт в центре столицы ДНР в честь дня республики, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:30:00+03:00
2025-05-11T23:30:00+03:00
шоубиз
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аким апачев
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Рэпер Аким Апачев провел уличный концерт в центре столицы ДНР в честь дня республики, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы отмечаем день провозглашения - день, когда родилась наша республика... Текущие события — это все продолжение событий весны 2014 года. Тем не менее важно собираться, важно отмечать наши дни рождения, дни рождения наших республик, наших государственных образований. Сегодня ДНР — это часть большой Российской Федерации. Мы к этому шли", - сказал Апачев РИА новости. Артист отметил, что очень важно помнить об ополченцах, которые стояли у истоков основания республики и про огромное число добровольцев из России, приехавших на защиту Донбасса. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР , которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР. В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик? Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.
https://ria.ru/20250410/apachev-2010503725.html
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донецкая народная республика, аким апачев, россия, рэп, музыка, общество
Шоубиз, Донецкая Народная Республика, Аким Апачев, Россия, рэп, Музыка, Общество
Рэпер Апачев провел концерт в ДНР в честь дня республики

Рэпер Аким Апачев провел уличный концерт в ДНР в честь дня республики

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Рэпер Аким Апачев провел уличный концерт в центре столицы ДНР в честь дня республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы отмечаем день провозглашения - день, когда родилась наша республика... Текущие события — это все продолжение событий весны 2014 года. Тем не менее важно собираться, важно отмечать наши дни рождения, дни рождения наших республик, наших государственных образований. Сегодня ДНР — это часть большой Российской Федерации. Мы к этому шли", - сказал Апачев РИА новости.
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На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР , которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.
В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик? Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.
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ШоубизДонецкая Народная РеспубликаАким АпачевРоссиярэпМузыкаОбщество
 
 
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