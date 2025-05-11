Рейтинг@Mail.ru
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/dnr-2016394931.html
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях - РИА Новости, 11.05.2025
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что линия фронта в республике видоизменяется за счет продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T22:48:00+03:00
2025-05-11T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg
МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что линия фронта в республике видоизменяется за счет продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях. "Я скажу, что линия фронта сейчас полностью имеет тенденцию к тому, что она видоизменяется, исходя из того что делают, каким образом делают Вооруженные силы РФ. Они продвигаются с разными темпами на разных участках фронта", - сказал Пушилин на видео, размещенном. Он добавил, что за прошедшую неделю российские военные освободили три населенные пункта: Липовое, Лысовку и Троицкое. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в среду днем в Минобороны РФ. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_269024a6b50fc9f21fc6322c44fc085d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях

Пушилин: фронт в ДНР изменяется за счет продвижения ВС РФ на разных направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что линия фронта в республике видоизменяется за счет продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях.
"Я скажу, что линия фронта сейчас полностью имеет тенденцию к тому, что она видоизменяется, исходя из того что делают, каким образом делают Вооруженные силы РФ. Они продвигаются с разными темпами на разных участках фронта", - сказал Пушилин на видео, размещенном.
Он добавил, что за прошедшую неделю российские военные освободили три населенные пункта: Липовое, Лысовку и Троицкое.
Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в среду днем в Минобороны РФ. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала