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Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях - РИА Новости, 11.05.2025
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что линия фронта в республике видоизменяется за счет продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T22:48:00+03:00
2025-05-11T22:48:00+03:00
2025-05-11T22:48:00+03:00
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МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что линия фронта в республике видоизменяется за счет продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях. "Я скажу, что линия фронта сейчас полностью имеет тенденцию к тому, что она видоизменяется, исходя из того что делают, каким образом делают Вооруженные силы РФ. Они продвигаются с разными темпами на разных участках фронта", - сказал Пушилин на видео, размещенном. Он добавил, что за прошедшую неделю российские военные освободили три населенные пункта: Липовое, Лысовку и Троицкое. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в среду днем в Минобороны РФ. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях
Пушилин: фронт в ДНР изменяется за счет продвижения ВС РФ на разных направлениях