https://ria.ru/20250511/dnr-2016394931.html

Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях

Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях - РИА Новости, 11.05.2025

Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что линия фронта в республике видоизменяется за счет продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:48:00+03:00

2025-05-11T22:48:00+03:00

2025-05-11T22:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg

МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что линия фронта в республике видоизменяется за счет продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях. "Я скажу, что линия фронта сейчас полностью имеет тенденцию к тому, что она видоизменяется, исходя из того что делают, каким образом делают Вооруженные силы РФ. Они продвигаются с разными темпами на разных участках фронта", - сказал Пушилин на видео, размещенном. Он добавил, что за прошедшую неделю российские военные освободили три населенные пункта: Липовое, Лысовку и Троицкое. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в среду днем в Минобороны РФ. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф