https://ria.ru/20250511/dmitriev-2016382075.html

Глава РФПИ прокомментировал спекуляции вокруг Макрона и Мерца

Глава РФПИ прокомментировал спекуляции вокруг Макрона и Мерца - РИА Новости, 11.05.2025

Глава РФПИ прокомментировал спекуляции вокруг Макрона и Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг... РИА Новости, 11.05.2025

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2025-05-11T20:11:00+03:00

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в мире

франция

россия

эммануэль макрон

фридрих мерц

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. "Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений", - написал Дмитриев в соцсети X.

https://ria.ru/20250511/poezd-2016355446.html

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Макрон в купе во время поездки в Киев Макрон в купе во время поездки в Киев 2025-05-11T20:11 true PT0M19S

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, фридрих мерц, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций