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СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки - РИА Новости, 11.05.2025
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13:34 11.05.2025 (обновлено: 16:45 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/devushka-2016337044.html
СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки
СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки - РИА Новости, 11.05.2025
СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки
Следователи разбираются в истории с девушкой, тело которой нашли на заборе с острыми прутами в Кировском районе Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:34:00+03:00
2025-05-11T16:45:00+03:00
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 11 мая — РИА Новости. Следователи разбираются в истории с девушкой, тело которой нашли на заборе с острыми прутами в Кировском районе Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России."Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы", — сказали в ведомстве.Следственный комитет проверяет все версии случившегося.Незадолго до этого в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на металлическом ограждении обнаружили тело 18-летней девушки с длинными волосами. Эти данные сопровождались фото с места происшествия.
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россия
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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки

СК выяснит детали гибели найденной на заборе у кафе в Закамске 18-летней девушки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 11 мая — РИА Новости. Следователи разбираются в истории с девушкой, тело которой нашли на заборе с острыми прутами в Кировском районе Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России.
"Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы", — сказали в ведомстве.
Следственный комитет проверяет все версии случившегося.
Незадолго до этого в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на металлическом ограждении обнаружили тело 18-летней девушки с длинными волосами. Эти данные сопровождались фото с места происшествия.
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