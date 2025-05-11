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СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки
СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки - РИА Новости, 11.05.2025
СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки
Следователи разбираются в истории с девушкой, тело которой нашли на заборе с острыми прутами в Кировском районе Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:34:00+03:00
2025-05-11T13:34:00+03:00
2025-05-11T16:45:00+03:00
происшествия
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 11 мая — РИА Новости. Следователи разбираются в истории с девушкой, тело которой нашли на заборе с острыми прутами в Кировском районе Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России."Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы", — сказали в ведомстве.Следственный комитет проверяет все версии случившегося.Незадолго до этого в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на металлическом ограждении обнаружили тело 18-летней девушки с длинными волосами. Эти данные сопровождались фото с места происшествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки
СК выяснит детали гибели найденной на заборе у кафе в Закамске 18-летней девушки