https://ria.ru/20250511/devushka-2016337044.html

СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки

СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки - РИА Новости, 11.05.2025

СК проверяет информацию о найденном на заборе в Перми теле девушки

Следователи разбираются в истории с девушкой, тело которой нашли на заборе с острыми прутами в Кировском районе Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:34:00+03:00

2025-05-11T13:34:00+03:00

2025-05-11T16:45:00+03:00

происшествия

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 11 мая — РИА Новости. Следователи разбираются в истории с девушкой, тело которой нашли на заборе с острыми прутами в Кировском районе Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России."Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы", — сказали в ведомстве.Следственный комитет проверяет все версии случившегося.Незадолго до этого в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на металлическом ограждении обнаружили тело 18-летней девушки с длинными волосами. Эти данные сопровождались фото с места происшествия.

https://ria.ru/20250511/angarsk-2016338271.html

россия

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)