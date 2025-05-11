После ЧП при проведении буровых работ на Ямале завели дело
СК завел уголовное дело после ЧП при проведении буровых работ в ЯНАО
© Кадр видео из соцсетейПожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает окружное управление СК РФ.
Ранее в компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") РИА Новости сообщили, что три работника, двое из которых из них – сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО, оперативные службы ведут работы по устранению последствий. В пресс-службе правительства региона агентству уточнили, что три человека находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в субботу на территории Фестивального месторождения Пуровского района, работниками предприятий "Харампурнефтегаз", "Везерфорд" и "Беларуснефть Сибирь" выполнялись работы по обслуживанию скважины.
"Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины. Во время пожара пострадало трое рабочих, которые получили травмы, расцениваемые как причинившие тяжкий вред здоровью", - отмечают в СК.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые криминалистические и пожарно-технические экспертизы, изъяли документацию.