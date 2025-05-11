https://ria.ru/20250511/chogovadze-2015612364.html

Принцесса из "Волшебной лампы Аладдина": как сложилась жизнь Додо Чоговадзе

Принцесса из "Волшебной лампы Аладдина": как сложилась жизнь Додо Чоговадзе - РИА Новости, 11.05.2025

Принцесса из "Волшебной лампы Аладдина": как сложилась жизнь Додо Чоговадзе

В 1966 году советские зрители впервые увидели фильм-сказку "Волшебная лампа Аладдина". В кинокартине 15-летняя грузинская актриса Додо Чоговадзе сыграла царевну РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:40:00+03:00

2025-05-11T08:40:00+03:00

2025-05-11T08:40:00+03:00

тбилиси

станислав ростоцкий

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В 1966 году советские зрители впервые увидели фильм-сказку "Волшебная лампа Аладдина". В кинокартине 15-летняя грузинская актриса Додо Чоговадзе сыграла царевну Будур — капризную, очаровательную и невероятно красивую. Ее образ с восточным разрезом глаз и царственной осанкой стал эталоном сказочной принцессы для целых поколений. Однако за кадром история Додо оказалась полна неожиданных поворотов, обидных отказов и творческих потерь.Ранняя актерская карьераДодо родилась в 1951 году в Тбилиси. Ее отец Александр Чоговадзе был агрономом. С ранних лет она проявила танцевальный талант, поэтому ее путь в Тбилисское хореографическое училище был предрешен.Додо росла очень красивым ребенком, потому смогла дебютировать в кино уже в 5 лет. Ее первой ролью был фильм "Манана". Несмотря на то что роль была эпизодической, юную Додо запомнили. В 10 лет она снова сыграла одну из главных ролей в грузинском детском фильме "Маленькие рыцари". Картина рассказывала о детях, которые совершают добрые дела. Сниматься в кино девочке нравилось, а главное, ее родители поддержали интерес дочери.Дебют, который мог не состоятьсяНо настоящий шанс стать известной пришел позже. Режиссер Станислав Ростоцкий хотел снять Додо в роли Бэлы в экранизации "Героя нашего времени". Пробы прошли успешно. Но когда выяснилось, что Додо всего 13 лет, а сцены требовали любовных эпизодов с Владимиром Ивашовым, Ростоцкий в ужасе воскликнул: "Меня посадят за совращение малолетней!" Роль отдали 20-летней Сильвии Беровой.Через год Додо обманула создателей "Волшебной лампы", прибавив себе год, чтобы получить роль Будур. На самом деле мама девушки соврала, что ей 16, чтобы помочь дочери. Позже юная актриса честно призналась, что обманула съемочную площадку. Ложь ее тяготила.Режиссер Борис Рыцарев с трудом объяснил юной актрисе, как целоваться в кадре. Додо смеялась, стыдливо закрывала лицо вуалью и убегала. В итоге сцена свелась к невинному "потягиванию" под вуалью.Ошеломляющий успех и несостоявшиеся мечтыПосле выхода фильма на Додо обрушились письма от поклонников, которые признавались ей в любви. Ирония заключалась в том, что многие юноши даже не видели сказку. Они влюблялись в образ принцессы Будур, увидев Додо на обложке престижного журнала "Советский экран" в 1967 году. Мало кто догадывался, что за экранным образом зрелой красавицы скрывалась совсем юная девочка.Режиссер Борис Рыцарев вдохновился успехом "Волшебной лампы". Он планировал снять Додо еще в двух проектах, где ее необычная внешность идеально подходила для главных ролей. Его новыми проектами стали фантастическая драма "Аэлита" по роману Алексея Толстого и сказочная экранизация "Русалочка" по произведению Андерсена.Юная актриса, очарованная работой с Рыцаревым, сознательно отказывалась от других предложений. Додо ожидала именно новых проектов Бориса. Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Оба фильма Бориса закрыли еще на стадии разработки сценариев. А вскоре о талантливой актрисе и вовсе забыли.Этот период стал переломным в судьбе Додо — из перспективной звезды советского кино она неожиданно превратилась в забытую актрису, так и не реализовавшую весь свой творческий потенциал.Последняя роль и жизнь после кинематографаСвое последнее появление на экране 30-летняя Додо Чоговадзе совершила в 1981 году. Она сыграла роль грузинской летчицы Софико в военной драме "В небе ночные ведьмы". Этот эпизод стал прощальным аккордом ее кинокарьеры.После ухода из кино жизнь актрисы сложилась иначе, но не менее насыщенно. Додо окончила Тбилисское хореографическое училище, выступала на сцене Тбилисского театра оперы и балета и получила актерское образование в Тбилисском театральном университете.Позже актриса вышла замуж за артиста балета Давида Шушанина. Брак оказался недолгим из-за патологической ревности супруга, требовавшего оставить сцену. В этом союзе родилась дочь Нино, ставшая впоследствии профессиональным психологом.Несмотря на завершение кинокарьеры, Додо сохранила связь с искусством, посвятив себя театру и педагогической деятельности. Ее жизнь после славы оказалась тихой, но наполненной творчеством и семейными ценностями.

тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тбилиси, станислав ростоцкий