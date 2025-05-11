https://ria.ru/20250511/chernyshenko-2016311784.html

Чернышенко: Россия лидирует по темпам прироста турпотока во Вьетнам

Чернышенко: Россия лидирует по темпам прироста турпотока во Вьетнам - РИА Новости, 11.05.2025

Чернышенко: Россия лидирует по темпам прироста турпотока во Вьетнам

Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам по итогам первого квартала 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:23:00+03:00

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2025-05-11T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам по итогам первого квартала 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Только что мне министерство экономического развития дало информацию, что по итогам первого квартала этого года Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам. Это 110%", - сказал зампред правительства в ходе российско-вьетнамского бизнес-форума. Чернышенко добавил, что Россия также создает комфортные условия для туристов из Вьетнама. "Запущена работа электронной визы для вьетнамских граждан. Все больше адаптируем услугу под их пожелания. Увеличим срок пребывания, например, по электронной визе до 30 суток", - отметил вице-премьер. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что туристический поток между Россией и Вьетнамом увеличился почти вдвое в прошлом году.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016223948.html

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россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, владимир путин, в мире