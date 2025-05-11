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На восстановление Курской области выделят средства из федерального бюджета
На восстановление Курской области выделят средства из федерального бюджета - РИА Новости, 11.05.2025
На восстановление Курской области выделят средства из федерального бюджета
Средства из федерального бюджета будут выделены на восстановление приграничья Курской области, эта работа начнется после разминирования территории и когда... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:58:00+03:00
2025-05-11T16:58:00+03:00
2025-05-11T16:58:00+03:00
курская область
россия
суджа
марат хуснуллин
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Средства из федерального бюджета будут выделены на восстановление приграничья Курской области, эта работа начнется после разминирования территории и когда позволит оперативная обстановка, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин 6 мая посетил в Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском. "Наметили планы по восстановлению. Как только оперативная обстановка (позволит), разминирование пройдет, мы готовы приступить к этой работе. Средства из федерального бюджета будут необходимые выделены", - заявил Хуснуллин, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005171117.html
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курская область, россия, суджа, марат хуснуллин, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджа, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
На восстановление Курской области выделят средства из федерального бюджета
Хуснуллин: восстановление Курской области начнется после разминирования