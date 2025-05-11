https://ria.ru/20250511/byudzhet-2016361728.html

На восстановление Курской области выделят средства из федерального бюджета

На восстановление Курской области выделят средства из федерального бюджета - РИА Новости, 11.05.2025

На восстановление Курской области выделят средства из федерального бюджета

Средства из федерального бюджета будут выделены на восстановление приграничья Курской области, эта работа начнется после разминирования территории и когда... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:58:00+03:00

2025-05-11T16:58:00+03:00

2025-05-11T16:58:00+03:00

курская область

россия

суджа

марат хуснуллин

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Средства из федерального бюджета будут выделены на восстановление приграничья Курской области, эта работа начнется после разминирования территории и когда позволит оперативная обстановка, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин 6 мая посетил в Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском. "Наметили планы по восстановлению. Как только оперативная обстановка (позволит), разминирование пройдет, мы готовы приступить к этой работе. Средства из федерального бюджета будут необходимые выделены", - заявил Хуснуллин, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005171117.html

курская область

россия

суджа

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курская область, россия, суджа, марат хуснуллин, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины