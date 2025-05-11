https://ria.ru/20250511/britaniya-2016305892.html

Британский "король" отелей для мигрантов стал миллиардером, пишет ST

Британский "король" отелей для мигрантов стал миллиардером, пишет ST - РИА Новости, 11.05.2025

Британский "король" отелей для мигрантов стал миллиардером, пишет ST

Основатель британской компании, занимающейся размещением мигрантов, Грэм Кинг стал миллиардером, благодаря росту числа просителей убежища, сообщает газета... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:23:00+03:00

2025-05-11T09:23:00+03:00

2025-05-11T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Основатель британской компании, занимающейся размещением мигрантов, Грэм Кинг стал миллиардером, благодаря росту числа просителей убежища, сообщает газета Sunday Times. В марте Times сообщала со ссылкой на документ, подготовленный британским Бюро по оптимальному использованию денежных средств (OVfM), что размещение в отелях прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов продлится еще годами. "Британский "король" отелей для просителей убежища стал миллиардером. Состояние основателя компании Clearsprings Ready Homes, занимающейся размещением мигрантов, Грэма Кинга растет вместе с увеличением числа просителей убежища", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что у фирмы 58-летнего бизнесмена из графства Эссекс есть контракт с правительством на предоставление беженцам жилья, питания и средств на передвижение. За последний год его состояние увеличилось на 35 процентов. Газета полагает, что подобный рост благосостояния Кинга связан с увеличением иммиграции. Согласно данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO), размещение мигранта в отеле обходится в 145 фунтов стерлингов за ночь. Более 38 тысяч мигрантов проживают в отелях, что обходится МВД страны в 5,5 миллионов фунтов стерлингов ежедневно. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.

https://ria.ru/20250424/starmera-2013261238.html

https://ria.ru/20241203/britanija-1986996326.html

https://ria.ru/20250413/rab-2010998767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, эссекс, ла-манш, мигранты