Британский "король" отелей для мигрантов стал миллиардером, пишет ST
Sunday Times: основатель компании по размещению мигрантов Кинг стал миллиардером
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Основатель британской компании, занимающейся размещением мигрантов, Грэм Кинг стал миллиардером, благодаря росту числа просителей убежища, сообщает газета Sunday Times.
В марте Times сообщала со ссылкой на документ, подготовленный британским Бюро по оптимальному использованию денежных средств (OVfM), что размещение в отелях прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов продлится еще годами.
"Британский "король" отелей для просителей убежища стал миллиардером. Состояние основателя компании Clearsprings Ready Homes, занимающейся размещением мигрантов, Грэма Кинга растет вместе с увеличением числа просителей убежища", - говорится в материале на сайте издания.
Отмечается, что у фирмы 58-летнего бизнесмена из графства Эссекс есть контракт с правительством на предоставление беженцам жилья, питания и средств на передвижение. За последний год его состояние увеличилось на 35 процентов. Газета полагает, что подобный рост благосостояния Кинга связан с увеличением иммиграции.
Британия потратила миллионы долларов на план по высылке мигрантов
3 декабря 2024, 03:44
Согласно данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO), размещение мигранта в отеле обходится в 145 фунтов стерлингов за ночь. Более 38 тысяч мигрантов проживают в отелях, что обходится МВД страны в 5,5 миллионов фунтов стерлингов ежедневно.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.