Белоусов исполнил желание детей, мечтавших посетить парад Победы
Белоусов исполнил желание Егора и Виктории Стролькиных посетить парад Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов исполнил желание Егора и Виктории Стролькиных из Ростовской области, которые мечтали посетить парад Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны.
"Министерством обороны Российской Федерации для гостей была подготовлена насыщенная программа, самым значимым событием которой стало посещение военного парада на Красной площади, который семья Стролькиных впервые наблюдала с трибуны совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции и иностранными гостями мероприятия", - сказали в ведомстве.
Мама детей Анастасия Стролькина поздравила всех с Днем Победы и выразила благодарность ветеранам, пожелала им бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни. "Своими глазами это увидеть - очень здорово. Желаю всем оказаться так же, как и мы, на трибунах, воочию это увидеть, нежели по телевизору", - поделилась впечатлениями женщина.
В период трехдневного пребывания в Москве Виктория и Егор вместе с мамой посетили Центральный музей Вооруженных сил России, где увидели легендарное Знамя Победы, а также побывали в студии военных художников имени М. Б. Грекова. Кроме того, в парке "Патриот" ребята познакомились с интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, военно-тактическими играми и смогли испытать себя в качестве механика-водителя и летчика, управляя танком и вертолетом на тренажерах-симуляторах игрового центра. Они узнали, как обустроена партизанская деревня, и отведали обед, приготовленный на настоящей полевой кухне.
Также семья из Ростовской области посетила музейный комплекс "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе" и оценила убранство Главного храма Вооруженных сил РФ.