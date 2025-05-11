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Белоусов исполнил желание детей, мечтавших посетить парад Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:09 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/belousov-2016270432.html
Белоусов исполнил желание детей, мечтавших посетить парад Победы
Белоусов исполнил желание детей, мечтавших посетить парад Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Белоусов исполнил желание детей, мечтавших посетить парад Победы
Министр обороны России Андрей Белоусов исполнил желание Егора и Виктории Стролькиных из Ростовской области, которые мечтали посетить парад Победы на Красной... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:09:00+03:00
2025-05-11T00:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ростовская область
москва
андрей белоусов
патриот
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов исполнил желание Егора и Виктории Стролькиных из Ростовской области, которые мечтали посетить парад Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны. Шар с желанием детей глава военного ведомства снял в рамках всероссийской акции "Елка желаний" в преддверии новогодних праздников. Министр обороны РФ позвонил семье Стролькиных и пригласил на праздничные мероприятия в Москву. "Министерством обороны Российской Федерации для гостей была подготовлена насыщенная программа, самым значимым событием которой стало посещение военного парада на Красной площади, который семья Стролькиных впервые наблюдала с трибуны совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции и иностранными гостями мероприятия", - сказали в ведомстве. Мама детей Анастасия Стролькина поздравила всех с Днем Победы и выразила благодарность ветеранам, пожелала им бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни. "Своими глазами это увидеть - очень здорово. Желаю всем оказаться так же, как и мы, на трибунах, воочию это увидеть, нежели по телевизору", - поделилась впечатлениями женщина. В период трехдневного пребывания в Москве Виктория и Егор вместе с мамой посетили Центральный музей Вооруженных сил России, где увидели легендарное Знамя Победы, а также побывали в студии военных художников имени М. Б. Грекова. Кроме того, в парке "Патриот" ребята познакомились с интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, военно-тактическими играми и смогли испытать себя в качестве механика-водителя и летчика, управляя танком и вертолетом на тренажерах-симуляторах игрового центра. Они узнали, как обустроена партизанская деревня, и отведали обед, приготовленный на настоящей полевой кухне. Также семья из Ростовской области посетила музейный комплекс "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе" и оценила убранство Главного храма Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20250105/fomin-1992557154.html
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россия, ростовская область, москва, андрей белоусов, патриот, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ростовская область, Москва, Андрей Белоусов, Патриот, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белоусов исполнил желание детей, мечтавших посетить парад Победы

Белоусов исполнил желание Егора и Виктории Стролькиных посетить парад Победы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов исполнил желание Егора и Виктории Стролькиных из Ростовской области, которые мечтали посетить парад Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны.
Шар с желанием детей глава военного ведомства снял в рамках всероссийской акции "Елка желаний" в преддверии новогодних праздников. Министр обороны РФ позвонил семье Стролькиных и пригласил на праздничные мероприятия в Москву.
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"Министерством обороны Российской Федерации для гостей была подготовлена насыщенная программа, самым значимым событием которой стало посещение военного парада на Красной площади, который семья Стролькиных впервые наблюдала с трибуны совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции и иностранными гостями мероприятия", - сказали в ведомстве.
Мама детей Анастасия Стролькина поздравила всех с Днем Победы и выразила благодарность ветеранам, пожелала им бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни. "Своими глазами это увидеть - очень здорово. Желаю всем оказаться так же, как и мы, на трибунах, воочию это увидеть, нежели по телевизору", - поделилась впечатлениями женщина.
В период трехдневного пребывания в Москве Виктория и Егор вместе с мамой посетили Центральный музей Вооруженных сил России, где увидели легендарное Знамя Победы, а также побывали в студии военных художников имени М. Б. Грекова. Кроме того, в парке "Патриот" ребята познакомились с интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, военно-тактическими играми и смогли испытать себя в качестве механика-водителя и летчика, управляя танком и вертолетом на тренажерах-симуляторах игрового центра. Они узнали, как обустроена партизанская деревня, и отведали обед, приготовленный на настоящей полевой кухне.
Также семья из Ростовской области посетила музейный комплекс "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе" и оценила убранство Главного храма Вооруженных сил РФ.
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