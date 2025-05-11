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Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага - РИА Новости, 11.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:54 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/belorussiya-2016368714.html
Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага
Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага - РИА Новости, 11.05.2025
Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага
Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей соседней Витебской области с Днем флага, герба и гимна Республики Беларусь, сообщил глава региона РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:54:00+03:00
2025-05-11T17:54:00+03:00
смоленская область
витебская область
смоленская область
витебск
василий анохин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей соседней Витебской области с Днем флага, герба и гимна Республики Беларусь, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Анохин по приглашению председателя Витебского областного исполкома принял участие в торжественном открытии в Витебске новой площади, посвященной символам государственности белорусского народа. "Смоленскую и Витебскую области связывают многолетняя дружба и добрососедство. В последние два года мы расширили сотрудничество между регионами по всем направлениям. Реализуем совместные проекты в экономике и культурно-гуманитарной сфере, укрепляем кооперационные связи между предприятиями. Уверен, новая Площадь Герба и Флага Республики Беларусь станет еще одним центром притяжения для жителей и гостей Витебска", - отметил Анохин.
https://ria.ru/20250511/lukashenko-2016299761.html
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витебская область, смоленская область, витебск, василий анохин
Смоленская область, Витебская область, Смоленская область, Витебск, Василий Анохин
Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага

Василий Анохин принял участие в открытии площади в белорусском Витебске

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей соседней Витебской области с Днем флага, герба и гимна Республики Беларусь, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Анохин по приглашению председателя Витебского областного исполкома принял участие в торжественном открытии в Витебске новой площади, посвященной символам государственности белорусского народа.
"Смоленскую и Витебскую области связывают многолетняя дружба и добрососедство. В последние два года мы расширили сотрудничество между регионами по всем направлениям. Реализуем совместные проекты в экономике и культурно-гуманитарной сфере, укрепляем кооперационные связи между предприятиями. Уверен, новая Площадь Герба и Флага Республики Беларусь станет еще одним центром притяжения для жителей и гостей Витебска", - отметил Анохин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 07:58
 
Смоленская областьВитебская областьСмоленская областьВитебскВасилий Анохин
 
 
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