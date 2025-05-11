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Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага
Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага - РИА Новости, 11.05.2025
Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага
Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей соседней Витебской области с Днем флага, герба и гимна Республики Беларусь, сообщил глава региона РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:54:00+03:00
2025-05-11T17:54:00+03:00
2025-05-11T17:54:00+03:00
смоленская область
витебская область
смоленская область
витебск
василий анохин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей соседней Витебской области с Днем флага, герба и гимна Республики Беларусь, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Анохин по приглашению председателя Витебского областного исполкома принял участие в торжественном открытии в Витебске новой площади, посвященной символам государственности белорусского народа. "Смоленскую и Витебскую области связывают многолетняя дружба и добрососедство. В последние два года мы расширили сотрудничество между регионами по всем направлениям. Реализуем совместные проекты в экономике и культурно-гуманитарной сфере, укрепляем кооперационные связи между предприятиями. Уверен, новая Площадь Герба и Флага Республики Беларусь станет еще одним центром притяжения для жителей и гостей Витебска", - отметил Анохин.
https://ria.ru/20250511/lukashenko-2016299761.html
витебская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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витебская область, смоленская область, витебск, василий анохин
Смоленская область, Витебская область, Смоленская область, Витебск, Василий Анохин
Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага
Василий Анохин принял участие в открытии площади в белорусском Витебске