https://ria.ru/20250511/belorussiya-2016368714.html

Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага

Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага - РИА Новости, 11.05.2025

Анохин поздравил жителей Витебской области Белоруссии с Днем флага

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей соседней Витебской области с Днем флага, герба и гимна Республики Беларусь, сообщил глава региона РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:54:00+03:00

2025-05-11T17:54:00+03:00

2025-05-11T17:54:00+03:00

смоленская область

витебская область

смоленская область

витебск

василий анохин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей соседней Витебской области с Днем флага, герба и гимна Республики Беларусь, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Анохин по приглашению председателя Витебского областного исполкома принял участие в торжественном открытии в Витебске новой площади, посвященной символам государственности белорусского народа. "Смоленскую и Витебскую области связывают многолетняя дружба и добрососедство. В последние два года мы расширили сотрудничество между регионами по всем направлениям. Реализуем совместные проекты в экономике и культурно-гуманитарной сфере, укрепляем кооперационные связи между предприятиями. Уверен, новая Площадь Герба и Флага Республики Беларусь станет еще одним центром притяжения для жителей и гостей Витебска", - отметил Анохин.

https://ria.ru/20250511/lukashenko-2016299761.html

витебская область

смоленская область

витебск

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Ольга Фомченкова

витебская область, смоленская область, витебск, василий анохин