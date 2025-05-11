https://ria.ru/20250511/avstriya-2016271613.html

Российская делегация почтила память погибших в "Маутхаузене"

Российская делегация почтила память погибших в "Маутхаузене" - РИА Новости, 11.05.2025

Российская делегация почтила память погибших в "Маутхаузене"

Торжественное мероприятие с участием посла России в Австрии Дмитрия Любинского и российского дипкорпуса прошло в мемориальном комплексе "Маутхаузен" по случаю... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T00:22:00+03:00

2025-05-11T00:22:00+03:00

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ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Торжественное мероприятие с участием посла России в Австрии Дмитрия Любинского и российского дипкорпуса прошло в мемориальном комплексе "Маутхаузен" по случаю 80-летия со дня освобождения концлагеря. "В составе большой делегации сотрудников всех российских представительств в Австрии и членов их семей посетили мемориальный комплекс "Маутхаузен" по случаю 80-летия со дня освобождения нацистского лагеря смерти", - написал Любинский на своей странице в Facebook*. Посол отметил, что несмотря на продолжаемую австрийскими властями позорную практику недопущения участия официальных представителей России в мемориальных мероприятиях, делегация самостоятельно отдала дань памяти замученным заключенным концлагеря, среди которых свыше 30 тысяч советских военнопленных. Любинский сообщал ранее, что власти Австрии третий год подряд не пригласили представителей РФ на официальные мероприятия по случаю освобождения концентрационного лагеря, которые проводятся 12 апреля. Нацистский концлагерь "Маутхаузен" существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В "Маутхаузене" был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения "Маутхаузена" его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250413/rossija-2010991986.html

https://ria.ru/20250425/avstriya-2013526947.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, австрия, дмитрий любинский, маутхаузен, facebook