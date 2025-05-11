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В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:56 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/avstrija-2016398971.html
В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям
В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям - РИА Новости, 11.05.2025
В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям
Велопробег с участием сотрудников российских дипмиссий в Вене вдоль мест советских воинских захоронений и памятных мест австрийской столицы прошел в воскресенье РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:56:00+03:00
2025-05-11T23:56:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Велопробег с участием сотрудников российских дипмиссий в Вене вдоль мест советских воинских захоронений и памятных мест австрийской столицы прошел в воскресенье в Австрии по случаю юбилея Великой Победы, сообщило российское посольство в Telegram-канале. "Одиннадцатого мая сотрудники российских дипмиссий в Вене и члены их семей провели ставший уже традиционным велопробег по советским воинским захоронениям и памятным местам австрийской столицы, приуроченный к 80-летию Великой Победы", - говорится в сообщении посольства РФ в Австрии. В дипмиссии добавили, что участники акции "возложили цветы к шести мемориалам и памятной доске советским десантникам, героически удерживавшим во время штурма Вены мост Рейхсбрюке".
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в мире, вена, австрия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вена, Австрия, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям

В Австрии прошел велопробег, приуроченный к 80-й годовщине Победы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПамятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Велопробег с участием сотрудников российских дипмиссий в Вене вдоль мест советских воинских захоронений и памятных мест австрийской столицы прошел в воскресенье в Австрии по случаю юбилея Великой Победы, сообщило российское посольство в Telegram-канале.
"Одиннадцатого мая сотрудники российских дипмиссий в Вене и члены их семей провели ставший уже традиционным велопробег по советским воинским захоронениям и памятным местам австрийской столицы, приуроченный к 80-летию Великой Победы", - говорится в сообщении посольства РФ в Австрии.
В дипмиссии добавили, что участники акции "возложили цветы к шести мемориалам и памятной доске советским десантникам, героически удерживавшим во время штурма Вены мост Рейхсбрюке".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенаАвстрияРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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