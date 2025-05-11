https://ria.ru/20250511/avstrija-2016398971.html

В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям

В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям - РИА Новости, 11.05.2025

В Австрии прошел велопробег по советским воинским захоронениям

Велопробег с участием сотрудников российских дипмиссий в Вене вдоль мест советских воинских захоронений и памятных мест австрийской столицы прошел в воскресенье РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:56:00+03:00

2025-05-11T23:56:00+03:00

2025-05-11T23:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Велопробег с участием сотрудников российских дипмиссий в Вене вдоль мест советских воинских захоронений и памятных мест австрийской столицы прошел в воскресенье в Австрии по случаю юбилея Великой Победы, сообщило российское посольство в Telegram-канале. "Одиннадцатого мая сотрудники российских дипмиссий в Вене и члены их семей провели ставший уже традиционным велопробег по советским воинским захоронениям и памятным местам австрийской столицы, приуроченный к 80-летию Великой Победы", - говорится в сообщении посольства РФ в Австрии. В дипмиссии добавили, что участники акции "возложили цветы к шести мемориалам и памятной доске советским десантникам, героически удерживавшим во время штурма Вены мост Рейхсбрюке".

https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html

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Дарья Буймова

в мире, вена, австрия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне