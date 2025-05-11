WSJ узнала, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике
WSJ: Финляндия построит ледоколы для осуществления арктических амбиций США
Берингов пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США нуждаются в ледоколах, чтобы доминировать в Арктике, и не могут самостоятельно закрыть эту потребность, сообщает газета Wall Street Journal.
Отмечается, что Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов. Финские компании, в частности Aker Arctic, выразили готовность оказать содействие.
Газета также указывает на "востребованность" Финляндии среди стран НАТО благодаря ее опыту в строительстве ледоколов.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявила, что Финляндия и США ведут переговоры о строительстве и покупке ледоколов.
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Ранее Трамп сообщил, что обсудил с финским президентом Александром Стуббом строительство и покупку ледоколов. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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