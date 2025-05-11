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WSJ узнала, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике - РИА Новости, 11.05.2025
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13:56 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/arktika-2016339219.html
WSJ узнала, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике
WSJ узнала, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике - РИА Новости, 11.05.2025
WSJ узнала, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике
США нуждаются в ледоколах, чтобы доминировать в Арктике, и не могут самостоятельно закрыть эту потребность, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:56:00+03:00
2025-05-11T13:56:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США нуждаются в ледоколах, чтобы доминировать в Арктике, и не могут самостоятельно закрыть эту потребность, сообщает газета Wall Street Journal. "Чтобы доминировать в Арктике, (президенту США Дональду – ред.) Трампу нужны ледокольные корабли. Финляндия хочет помочь… США испытывают трудности при построении ледоколов", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов. Финские компании, в частности Aker Arctic, выразили готовность оказать содействие. Газета также указывает на "востребованность" Финляндии среди стран НАТО благодаря ее опыту в строительстве ледоколов. Ранее глава финского МИД Элина Валтонен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявила, что Финляндия и США ведут переговоры о строительстве и покупке ледоколов. Ранее Трамп сообщил, что обсудил с финским президентом Александром Стуббом строительство и покупку ледоколов. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250316/polveka-2005275972.html
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в мире, сша, гренландия, финляндия, марко рубио, джейк салливан, нато, арктика
В мире, США, Гренландия, Финляндия, Марко Рубио, Джейк Салливан, НАТО, Арктика
WSJ узнала, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике

WSJ: Финляндия построит ледоколы для осуществления арктических амбиций США

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкБерингов пролив
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США нуждаются в ледоколах, чтобы доминировать в Арктике, и не могут самостоятельно закрыть эту потребность, сообщает газета Wall Street Journal.
"Чтобы доминировать в Арктике, (президенту США Дональду – ред.) Трампу нужны ледокольные корабли. Финляндия хочет помочь… США испытывают трудности при построении ледоколов", - говорится в материале на сайте издания.
Американский ледокол - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
США потребуется полвека на постройку 48 ледоколов, сообщил источник
16 марта, 06:16
Отмечается, что Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов. Финские компании, в частности Aker Arctic, выразили готовность оказать содействие.
Газета также указывает на "востребованность" Финляндии среди стран НАТО благодаря ее опыту в строительстве ледоколов.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявила, что Финляндия и США ведут переговоры о строительстве и покупке ледоколов.
Кристи Ноэм - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике
24 марта, 21:34
Ранее Трамп сообщил, что обсудил с финским президентом Александром Стуббом строительство и покупку ледоколов. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Дональд Трамп и Александр Стубб во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов
29 марта, 23:40
 
В миреСШАГренландияФинляндияМарко РубиоДжейк СалливанНАТОАрктика
 
 
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