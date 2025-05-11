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В Приангарье проведут проверку после гибели девушки во время гонок
В Приангарье проведут проверку после гибели девушки во время гонок - РИА Новости, 11.05.2025
В Приангарье проведут проверку после гибели девушки во время гонок
В Ангарске проводится проверка после организации нелегальных гонок, во время которых погибла девушка и несколько человек получили травмы, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:49:00+03:00
2025-05-11T13:49:00+03:00
2025-05-11T14:11:00+03:00
происшествия
ангарск
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ИРКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В Ангарске проводится проверка после организации нелегальных гонок, во время которых погибла девушка и несколько человек получили травмы, сообщает ГУМВД по Иркутской области. По данным полиции, дорожный инцидент произошел ночью на девятом километре автодороги Ангарск-Тальяны. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением сбил несколько пешеходов, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. Предварительно, координатором мероприятия стала местная жительница. "В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще 2 пешехода с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции установили предполагаемого организатора нелегальных гонок", - говорится в сообщении. Известно, что водитель на момент совершения дорожно-транспортного происшествия был трезв. По данным прокуратуры, правоохранителями возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250212/dtp-1998793224.html
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происшествия, ангарск, иркутская область
Происшествия, Ангарск, Иркутская область
В Приангарье проведут проверку после гибели девушки во время гонок
Проверку проводят в Приангарье, где во время нелегальных гонок погибла девушка
ИРКУТСК, 11 мая - РИА Новости.
В Ангарске проводится проверка
после организации нелегальных гонок, во время которых погибла девушка и несколько человек получили травмы, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По данным полиции, дорожный инцидент произошел ночью на девятом километре автодороги Ангарск-Тальяны. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением сбил несколько пешеходов, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. Предварительно, координатором мероприятия стала местная жительница.
"В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще 2 пешехода с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции установили предполагаемого организатора нелегальных гонок", - говорится в сообщении.
Известно, что водитель на момент совершения дорожно-транспортного происшествия был трезв.
По данным прокуратуры, правоохранителями возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.