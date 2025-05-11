https://ria.ru/20250511/albanija-2016272990.html

В Албании пройдут парламентские выборы

В Албании пройдут парламентские выборы - РИА Новости, 11.05.2025

В Албании пройдут парламентские выборы

Парламентские выборы проходят в Албании в воскресенье, главные соперники – правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) премьера Эди Рамы и крупнейшая... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T00:41:00+03:00

2025-05-11T00:41:00+03:00

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БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Парламентские выборы проходят в Албании в воскресенье, главные соперники – правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) премьера Эди Рамы и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) экс-президента и экс-премьера Сали Бериши. Всего на 140 мест в парламенте претендуют 53 партии и три предвыборных коалиции, реальная борьба годами ведется между СП и ДП. Волеизъявление пройдет с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), правом голоса обладают 3,7 миллиона албанских граждан на более чем 5,2 тысячах участков. Около 250 тысяч граждан могут проголосовать из-за границы по электронной или обычной почте. Согласно местному избирательному законодательству страна поделена на 12 округов, каждый из которых дает определенное число мест в парламенте, меньше всего муниципалитет Кукес – три мандата, больше всего Тирана – 37 мандатов, избирательный ценз составляет всего 1%. МВД Албании сообщило о более чем 50 нарушениях избирательного законодательства различными участниками гонки. Так сторонники оппозиционной ДП остановили в субботу в муниципалитете Клос два автомобиля, в которых по их данным социалисты перевозили деньги для подкупа избирателей. Полиция обнаружила при обыске 4,5 тысячи долларов, 1000 британских фунтов и талоны на топливо, ведется разбирательство. ФАВОРИТЫ Согласно последним результатам соцопросов, больше поддержки имеет премьерская СП, но лидеру оппозиции Берише удалось объединить вокруг его ДП 25 менее крупных политических движений, он назвал свой блок "Великим албанским альянсом". Основные претензии оппозиции к правящей партии Рамы – коррупция и один из самых низких в Европе уровней жизни, ведущий к оттоку населения, прежде всего в Великобританию, где албанцы стали заметным фактором преступного мира в сфере наркотиков и торговли людьми. Последним крупным политическим скандалом стал арест в феврале этого года близкого партийного соратника премьера - мэра Тираны Эриона Велиая, который был помещен под стражу по подозрению в коррупции по решению Специальной прокуратуры по делам коррупции (SPARK) и сейчас ожидает суда в СИЗО города Дуррес за хищение как минимум 1,1 миллиона евро бюджетных средств. Дело мэра Тираны затронуло и главу парламентского комитета по законодательству от правящей СП Клотильду Бушка, которую прокуратура подозревала в препятствовании следствию. Лидер оппозиции Бериша в связи с этим коррупционным скандалом призвал премьера и главу социалистов подать в отставку. Он в очередной раз обвинил главу правительства в связях с оргпреступностью, призыв снова прошел без последствий. Годами ДП проводит мирные и нередко насильственные протесты против СП на улице и в зале заксобрания, упрекает власти республики в "каннабизации" ее экономики и превращении в главную наркофабрику региона. ЕС требует официальной Тираны результатов по установлению верховенства закона, активизации борьбы с коррупцией, проведения реформы правосудия и налаживания диалога с оппозицией. Тем не менее, премьер Албании на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в ноябре 2024 года в Будапеште заявил, что надеется, что его страна вступит в ЕС в этом десятилетии вместе с другими государствами Западных Балкан. Но официальная Тирана получила статус кандидата на членство в ЕС в 2014 году, а первые главы переговорной платформы о вступлении с Брюсселем были открыты только в 2024 году. ОТНОШЕНИЯ С РФ Как отметил в интервью РИА новости в сентябре 2024 года посол России в Албании Алексей Зайцев, отношения официальной Тираны и Москвы сейчас находятся на нижней отметке, власти придерживаются антироссийской линии на мировой арене, а выступающих за нормализацию отношений албанцев ждёт шквал критики внутри самой страны. Власти Албании зачастую проявляют инициативу в вопросе противодействия "российской угрозе" в международных организациях, в том числе на площадках ООН, ОБСЕ, в ПАСЕ. В феврале 2024 года в Тиране состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа", центральной темой которого стало оказание всеобъемлющей помощи киевскому режиму для нанесения России "стратегического поражения на поле боя". Премьер и глава правящей СП Албании в ноябре 2022 года обвинил в парламенте оппозиционную Демократическую партию в попытках сместить его с власти с помощью денег, полученных от России. В конце октября того же года в предыдущий раз обвинил ДП в попытках дестабилизации страны "за российские деньги", припомнив оппонентам голосование 11 лет назад в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию о торговле человеческими органами в самопровозглашенной республике Косово. Российская сторона категорически отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и всего региона Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство в 74 из 140 мест в заксобрании.

https://ria.ru/20250210/albaniya-1998505618.html

https://ria.ru/20240925/posol-1974531333.html

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866875.html

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Дарья Буймова

в мире, албания, тирана (город), россия, эди рама, алексей зайцев (посол рф в тиране), евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, оон