https://ria.ru/20250511/aktsiya-2016356777.html
В Мадриде прошла масштабная акция "Бессмертный полк"
В Мадриде прошла масштабная акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025
В Мадриде прошла масштабная акция "Бессмертный полк"
Самая масштабная в Европе акция "Бессмертный полк" прошла в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:17:00+03:00
2025-05-11T16:17:00+03:00
2025-05-11T17:07:00+03:00
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МАДРИД, 11 мая — РИА Новости. Самая масштабная в Европе акция "Бессмертный полк" прошла в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.По оценке организаторов, около трех тысяч человек прошли по центральным улицам испанской столицы в мирной обстановке. Шествие началось у площади Аточа, рядом с главным железнодорожным вокзалом города, и продолжилось по историческим улицам.Участники несли портреты родных — фронтовиков, тружеников тыла и жертв нацизма. Многие пришли с семьями, с детьми, одетыми в стилизованную военную форму. В колонне звучали песни времен Великой Отечественной войны, а также современные композиции, посвященные подвигу советского народа."Для меня это один из самых важных дней в году. Моя семья из Белоруссии. Я вырос с историей про войну и знаю, как много она значила для наших бабушек и дедушек. Это память, которую мы обязаны нести дальше", — заявил агентству участник шествия Андрей, пришедший на акцию с подругой Микаэлой.Мероприятие вызвало живой интерес у местных жителей и туристов. Многие испанцы останавливались, чтобы рассмотреть колонну, задавали вопросы, выражали солидарность. Участники рассказывали прохожим о подвиге советских граждан и судьбах предков, портреты которых они держали в руках.Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники полиции. По данным правоохранительных органов, акция прошла спокойно и без происшествий.Организаторы отметили, что в этом году маршрут был удлинен, а сама акция была более торжественной. В шествии приняли участие делегации из разных регионов Испании, в том числе из Барселоны, Аликанте, Малаги, Бильбао и Памплоны, а также гости из Португалии. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской.Испания остается одной из самых активных стран Европы по числу и масштабу подобных мероприятий.
https://ria.ru/20250511/pamyat-2016330328.html
https://ria.ru/20250511/lima-2016290638.html
https://ria.ru/20250510/polk-2016238632.html
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Шествие "Бессмертного полка" в Мадриде
Самое масштабное в Европе шествие "Бессмертного полка" состоялось в центре столицы Испании, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. По оценке организаторов, акция собрала около 3 тысяч человек и прошла по центральным улицам Мадрида в торжественной и мирной обстановке. Она вызвала живой интерес у местных жителей и туристов – многие останавливались, задавали вопросы, выражали солидарность с участниками.
2025-05-11T16:17
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От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии.
Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек.
На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов.
Акция прошла также в Японии и Южной Корее.
2025-05-11T16:17
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мадрид, испания, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, бессмертный полк
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мадрид, Испания, Белоруссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Бессмертный полк
В Мадриде прошла масштабная акция "Бессмертный полк"
Самая масштабная в Европе акция "Бессмертный полк" прошла в Мадриде