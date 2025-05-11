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В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ - РИА Новости, 11.05.2025
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19:38 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/adg-2016380053.html
В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ
В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ - РИА Новости, 11.05.2025
В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ
В столице Германии в центре у Бранденбургских ворот проходит демонстрация против правого экстремизма и за запрет партии "Альтернатива для Германии", в протесте, РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:38:00+03:00
2025-05-11T19:38:00+03:00
в мире
германия
саксония
тюрингия
тино крупалла
алиса вайдель
фридрих мерц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. В столице Германии в центре у Бранденбургских ворот проходит демонстрация против правого экстремизма и за запрет партии "Альтернатива для Германии", в протесте, по оценке организаторов, участвуют свыше 7000 человек, передаёт корреспондент РИА Новости. Акция под девизом "запретить АдГ сейчас" организована инициативами "Вместе против правых" и "Защищать человеческое достоинство". Организаторы сообщили на сайте акции, что её, предположительно, посетят свыше 7000 человек. "Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета АдГ", — обратилась одна из выступающих к протестующим, многие из которых принесли с собой плакаты с аналогичным требованием. "Крайне правая партия всё ближе подбирается к центру власти", — добавила выступающая. В воскресенье в более чем 60 городах Германии протестующие вышли на демонстрации против правого экстремизма и за запрет партии АдГ. Ранее ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска партии временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всей страны позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015253597.html
https://ria.ru/20250506/merts-2015411564.html
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
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в мире, германия, саксония, тюрингия, тино крупалла, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, берлин (город)
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Берлин (город)
В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ

В Берлине проходит митинг против правого экстремизма и за запрет партии АдГ

© Getty Images / picture alliance/Fabian SommerВ Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ
В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer
В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет АдГ
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. В столице Германии в центре у Бранденбургских ворот проходит демонстрация против правого экстремизма и за запрет партии "Альтернатива для Германии", в протесте, по оценке организаторов, участвуют свыше 7000 человек, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция под девизом "запретить АдГ сейчас" организована инициативами "Вместе против правых" и "Защищать человеческое достоинство". Организаторы сообщили на сайте акции, что её, предположительно, посетят свыше 7000 человек.
Фридрих Мерц и Алиса Вайдель на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца уйти в отставку
6 мая, 12:48
"Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета АдГ", — обратилась одна из выступающих к протестующим, многие из которых принесли с собой плакаты с аналогичным требованием. "Крайне правая партия всё ближе подбирается к центру власти", — добавила выступающая.
В воскресенье в более чем 60 городах Германии протестующие вышли на демонстрации против правого экстремизма и за запрет партии АдГ.
Ранее ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска партии временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Мерц оценил возможность запрета АдГ
6 мая, 23:49
Статус правоэкстремистской на территории всей страны позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
2 мая, 19:28
 
В миреГерманияСаксонияТюрингияТино КрупаллаАлиса ВайдельФридрих МерцХДС/ХССБерлин (город)
 
 
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