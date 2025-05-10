https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016233823.html

Зимбабве готово двигаться вперед в сотрудничестве с Россией

Зимбабве готово двигаться вперед в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 10.05.2025

Зимбабве готово двигаться вперед в сотрудничестве с Россией

Зимбабве готово двигаться вперед в развитии двустороннего сотрудничества с Россией, заявил зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:44:00+03:00

2025-05-10T17:44:00+03:00

2025-05-10T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Зимбабве готово двигаться вперед в развитии двустороннего сотрудничества с Россией, заявил зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва. "Мы благодарны за возможность вновь провести дискуссии с целью укрепления и углубления нашего двустороннего сотрудничества. По следам прошлой встречи в июне 2024 года мы готовы двигаться вперед", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Мнангагва находится в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В своей речи он подчеркнул роль советского народа в Победе над фашизмом 80 лет назад. "Эта великая Победа стала исторической вехой. Ее будут помнить... поколения. Она является свидетельством мужества, стойкости и жертвы, которую принес российский народ для обеспечения мира, свободы, правды и справедливости в этой стране, не только. Это был оглушительный триумф человеческого духа и русского духа", - заявил африканский лидер.

https://ria.ru/20250306/zimbabve--2003392388.html

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