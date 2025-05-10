Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления российского лидера:
«
В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений.
- Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки;
- Москва ценит поддержку российских инициатив со стороны Хараре в ООН и на других площадках;
- Путин предложил Мнангагве рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества;
- Россия рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка" в конце этого года;
- Российский лидер поблагодарил президента Зимбабве за личное участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
Зимбабве подала заявку в БРИКС
6 марта, 13:39
Мнангагва, в свою очередь, заявил, что его страна готова двигаться вперед в развитии двустороннего сотрудничества с Россией.
Лидер африканского государства также отметил роль советского народа в Победе над фашизмом 80 лет назад.
«
"Эта великая Победа стала исторической вехой. Ее будут помнить <...> поколения. Она является свидетельством мужества, стойкости и жертвы, которую принес российский народ для обеспечения мира, свободы, правды и справедливости в этой стране, не только. Это был оглушительный триумф человеческого духа и русского духа", — подчеркнул он.
Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
Межгосударственные отношения России и Зимбабве
Вчера, 07:23