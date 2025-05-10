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Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве - РИА Новости, 10.05.2025
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17:34 10.05.2025 (обновлено: 17:58 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016231274.html
Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве
Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве - РИА Новости, 10.05.2025
Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:34:00+03:00
2025-05-10T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидера: В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений.Мнангагва, в свою очередь, заявил, что его страна готова двигаться вперед в развитии двустороннего сотрудничества с Россией.Лидер африканского государства также отметил роль советского народа в Победе над фашизмом 80 лет назад."Эта великая Победа стала исторической вехой. Ее будут помнить &lt;...&gt; поколения. Она является свидетельством мужества, стойкости и жертвы, которую принес российский народ для обеспечения мира, свободы, правды и справедливости в этой стране, не только. Это был оглушительный триумф человеческого духа и русского духа", — подчеркнул он. Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
https://ria.ru/20250306/zimbabve--2003392388.html
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политика, владимир путин, эммерсон мнангагва, москва, зимбабве, россия, африка, оон
Политика, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, Москва, Зимбабве, Россия, Африка, ООН

Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления российского лидера:
  • Зимбабве — надежный партнер России в Африке;
  • Показатели товарооборота двух стран скромные, но есть хорошие возможности роста в разных областях, в том числе энергетика, геологоразведка и сельское хозяйство;
  • Россия оказывает Зимбабве помощь и поддержку, когда это необходимо:
«
В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки;
  • Москва ценит поддержку российских инициатив со стороны Хараре в ООН и на других площадках;
  • Путин предложил Мнангагве рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества;
  • Россия рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка" в конце этого года;
  • Российский лидер поблагодарил президента Зимбабве за личное участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
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Мнангагва, в свою очередь, заявил, что его страна готова двигаться вперед в развитии двустороннего сотрудничества с Россией.
Лидер африканского государства также отметил роль советского народа в Победе над фашизмом 80 лет назад.
«
"Эта великая Победа стала исторической вехой. Ее будут помнить <...> поколения. Она является свидетельством мужества, стойкости и жертвы, которую принес российский народ для обеспечения мира, свободы, правды и справедливости в этой стране, не только. Это был оглушительный триумф человеческого духа и русского духа", — подчеркнул он.
Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
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