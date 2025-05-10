https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016231274.html

Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве

Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве - РИА Новости, 10.05.2025

Путин провел в Кремле встречу с президентом Зимбабве

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:34:00+03:00

2025-05-10T17:34:00+03:00

2025-05-10T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидера: В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений.Мнангагва, в свою очередь, заявил, что его страна готова двигаться вперед в развитии двустороннего сотрудничества с Россией.Лидер африканского государства также отметил роль советского народа в Победе над фашизмом 80 лет назад."Эта великая Победа стала исторической вехой. Ее будут помнить <...> поколения. Она является свидетельством мужества, стойкости и жертвы, которую принес российский народ для обеспечения мира, свободы, правды и справедливости в этой стране, не только. Это был оглушительный триумф человеческого духа и русского духа", — подчеркнул он. Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

https://ria.ru/20250306/zimbabve--2003392388.html

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015546213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, эммерсон мнангагва, москва, зимбабве, россия, африка, оон