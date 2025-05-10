https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016230210.html

Россия ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН, заявил Путин

Россия ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Россия ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН, заявил Путин

Россия ценит поддержку со стороны Зимбабве российских инициатив в ООН и на других многосторонних площадках, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:29:00+03:00

2025-05-10T17:29:00+03:00

2025-05-10T17:45:00+03:00

россия

зимбабве

оон

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия ценит поддержку со стороны Зимбабве российских инициатив в ООН и на других многосторонних площадках, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой."Ценим, уважаемый господин президент, поддержку с вашей стороны российских инициатив в ООН и на других многосторонних площадках", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015546213.html

россия

зимбабве

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, зимбабве, оон, в мире, владимир путин