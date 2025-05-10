https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016230210.html
Россия ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН, заявил Путин
Россия ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН, заявил Путин
Россия ценит поддержку со стороны Зимбабве российских инициатив в ООН и на других многосторонних площадках, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:29:00+03:00
2025-05-10T17:29:00+03:00
2025-05-10T17:45:00+03:00
россия
зимбабве
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия ценит поддержку со стороны Зимбабве российских инициатив в ООН и на других многосторонних площадках, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой."Ценим, уважаемый господин президент, поддержку с вашей стороны российских инициатив в ООН и на других многосторонних площадках", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015546213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зимбабве, оон, в мире, владимир путин
Россия, Зимбабве, ООН, В мире, Владимир Путин
Россия ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН, заявил Путин
Путин: РФ ценит поддержку Зимбабве ее инициатив в ООН и на других площадках