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"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 10.05.2025 (обновлено: 17:07 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине
"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине - РИА Новости, 10.05.2025
"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине
Конфликт на Украине завершит Россия, так как президент США Дональд Трамп не способен принимать сложные решения, заявил профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:46:00+03:00
2025-05-10T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине завершит Россия, так как президент США Дональд Трамп не способен принимать сложные решения, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."К сожалению, он не может принимать болезненные решения", — отметил эксперт.По словам аналитика, Трампа отчасти избрали для того, чтобы он завершил конфликт на Украине, но он не смог справиться с этой задачей."Теперь дело за русскими", — заключил Малинен.Накануне газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором со ссылкой на источник говорилось, что глава Белого дома расценивает прекращение конфликта на Украине как растущее разочарование, не дающее ему спать по ночам.На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на завершение боевых действий. Вместе с тем Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования на Украине из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016106342.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине

Профессор Малинен: конфликт на Украине завершит Россия

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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине завершит Россия, так как президент США Дональд Трамп не способен принимать сложные решения, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X.
"К сожалению, он не может принимать болезненные решения", — отметил эксперт.
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По словам аналитика, Трампа отчасти избрали для того, чтобы он завершил конфликт на Украине, но он не смог справиться с этой задачей.
«
"Теперь дело за русскими", — заключил Малинен.
Накануне газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором со ссылкой на источник говорилось, что глава Белого дома расценивает прекращение конфликта на Украине как растущее разочарование, не дающее ему спать по ночам.
На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на завершение боевых действий. Вместе с тем Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования на Украине из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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