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Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына - РИА Новости, 10.05.2025
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03:02 10.05.2025 (обновлено: 12:09 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына
Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына - РИА Новости, 10.05.2025
Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки через сына, следует из документа, имеющегося в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:02:00+03:00
2025-05-10T12:09:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки через сына, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Фигуранта задержали в середине марта, возбуждено дело по двум эпизодам части шестой статьи 290-й Уголовного кодекса "Получение взятки". Его сыну Антону вменяют посредничество в этом преступлении."Являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном органе, получил &lt;...&gt; взятку в виде денег в размере 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей", — говорится в документе. Кроме того, Тимошенко обвиняют в том, что он получил взятку в размере не менее 469,5 тысячи рублей, а также имуществом и услугами на 121,2 тысячи, начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и деньгами через другого посредника.По версии следствия, Тимошенко курировал в 2019-2021 годах в Брянской области строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли их.Всего замгубернатора, как утверждает следствие, завладел более чем четырьмя миллионами рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток Тимошенко получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
https://ria.ru/20250505/bashkirija-2015082423.html
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происшествия, россия, брянская область
Происшествия, Россия, Брянская область
Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына

Фиктивно устроенный сын экс-замглавы Брянской области получал взятки за отца

© Фото : правительство Брянской областиБывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : правительство Брянской области
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки через сына, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Фигуранта задержали в середине марта, возбуждено дело по двум эпизодам части шестой статьи 290-й Уголовного кодекса "Получение взятки". Его сыну Антону вменяют посредничество в этом преступлении.
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"Являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном органе, получил <...> взятку в виде денег в размере 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей", — говорится в документе.
Кроме того, Тимошенко обвиняют в том, что он получил взятку в размере не менее 469,5 тысячи рублей, а также имуществом и услугами на 121,2 тысячи, начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и деньгами через другого посредника.
По версии следствия, Тимошенко курировал в 2019-2021 годах в Брянской области строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли их.
Всего замгубернатора, как утверждает следствие, завладел более чем четырьмя миллионами рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток Тимошенко получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
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