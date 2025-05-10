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СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 10.05.2025
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02:22 10.05.2025 (обновлено: 02:28 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vzryvy-2016146693.html
СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов
СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов прозвучало в городе Пешавар в Пакистане, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:22:00+03:00
2025-05-10T02:28:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в городе Пешавар в Пакистане, передает агентство Рейтер."Несколько взрывов прозвучало в северо-западном пакистанском городе Пешаваре", - говорится в публикации.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов

Reuters: в Пешеваре прогремели несколько взрывов

© AP Photo / K.M. ChaudaryАвтомобиль скорой помощи Пакитана
Автомобиль скорой помощи Пакитана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Автомобиль скорой помощи Пакитана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в городе Пешавар в Пакистане, передает агентство Рейтер.
"Несколько взрывов прозвучало в северо-западном пакистанском городе Пешаваре", - говорится в публикации.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индийская ракета вертикального пуска земля-воздух малой дальности (VL-SRSAM) - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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В миреПакистанИндияКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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