https://ria.ru/20250510/vzryvy-2016146693.html

СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов

СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: в Пешеваре прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов прозвучало в городе Пешавар в Пакистане, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T02:22:00+03:00

2025-05-10T02:22:00+03:00

2025-05-10T02:28:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в городе Пешавар в Пакистане, передает агентство Рейтер."Несколько взрывов прозвучало в северо-западном пакистанском городе Пешаваре", - говорится в публикации.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане