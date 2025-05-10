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СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва

СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва

Четыре взрыва прозвучали в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:42:00+03:00

2025-05-10T00:42:00+03:00

2025-05-10T01:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четыре взрыва прозвучали в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев."Четыре взрыва были слышны в индийском Амритсаре", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова очевидцев.Индийский штат Пенджаб разделяет границу протяженностью более 500 километров с Пакистаном.В пятницу телеканал NDTV отмечал, что беспилотники были замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, также были слышны взрывы.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250509/kashmir-2016130110.html

https://ria.ru/20250509/pakistan-2016092515.html

https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html

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в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане, кашмир