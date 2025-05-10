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СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 10.05.2025
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00:42 10.05.2025 (обновлено: 01:03 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vzryvy-2016144185.html
СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва
СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва
Четыре взрыва прозвучали в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:42:00+03:00
2025-05-10T01:03:00+03:00
в мире
индия
пакистан
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четыре взрыва прозвучали в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев."Четыре взрыва были слышны в индийском Амритсаре", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова очевидцев.Индийский штат Пенджаб разделяет границу протяженностью более 500 километров с Пакистаном.В пятницу телеканал NDTV отмечал, что беспилотники были замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, также были слышны взрывы.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250509/kashmir-2016130110.html
https://ria.ru/20250509/pakistan-2016092515.html
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в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане, кашмир
В мире, Индия, Пакистан, Операция Синдур в Пакистане, Кашмир
СМИ: в индийском городе прогремели четыре взрыва

Reuters: в индийском Армитсаре прогремели четыре взрыва

© AP Photo / Manish SwarupПожарные в Индии
Пожарные в Индии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Пожарные в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четыре взрыва прозвучали в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
«
"Четыре взрыва были слышны в индийском Амритсаре", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова очевидцев.
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах
Вчера, 22:36
Индийский штат Пенджаб разделяет границу протяженностью более 500 километров с Пакистаном.
В пятницу телеканал NDTV отмечал, что беспилотники были замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, также были слышны взрывы.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки
Вчера, 18:04
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Индия приостановила работу 32 аэропортов
Вчера, 22:38
 
В миреИндияПакистанОперация Синдур в ПакистанеКашмир
 
 
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