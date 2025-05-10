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В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам
В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам - РИА Новости, 10.05.2025
В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам
Украинский дрон атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским лётчикам, памятник частично поврежден, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T21:53:00+03:00
2025-05-10T21:53:00+03:00
2025-05-10T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским лётчикам, памятник частично поврежден, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня в посёлке Коммунар Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку на памятник советским лётчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате атаки памятник частично поврежден. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Хинштейн отметил, что памятник и другие объекты, которые были повреждены в результате атак ВСУ, будут восстановлены. "Памятник - не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015992280.html
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беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам
Хинштейн: ВСУ атаковали памятник советским летчикам в Курской области