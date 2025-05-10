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В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:53 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vsu-2016260211.html
В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам
В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам - РИА Новости, 10.05.2025
В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам
Украинский дрон атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским лётчикам, памятник частично поврежден, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T21:53:00+03:00
2025-05-10T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским лётчикам, памятник частично поврежден, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня в посёлке Коммунар Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку на памятник советским лётчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате атаки памятник частично поврежден. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Хинштейн отметил, что памятник и другие объекты, которые были повреждены в результате атак ВСУ, будут восстановлены. "Памятник - не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015992280.html
беловский район
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беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам

Хинштейн: ВСУ атаковали памятник советским летчикам в Курской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским лётчикам, памятник частично поврежден, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня в посёлке Коммунар Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку на памятник советским лётчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате атаки памятник частично поврежден. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Хинштейн отметил, что памятник и другие объекты, которые были повреждены в результате атак ВСУ, будут восстановлены.
"Памятник - не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты", - добавил врио губернатора.
Неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Малиновскому в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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