https://ria.ru/20250510/vsu-2016260211.html

В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам

В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам - РИА Новости, 10.05.2025

В Курской области дрон атаковал памятник советским летчикам

Украинский дрон атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским лётчикам, памятник частично поврежден, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T21:53:00+03:00

2025-05-10T21:53:00+03:00

2025-05-10T21:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

беловский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским лётчикам, памятник частично поврежден, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня в посёлке Коммунар Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку на памятник советским лётчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате атаки памятник частично поврежден. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Хинштейн отметил, что памятник и другие объекты, которые были повреждены в результате атак ВСУ, будут восстановлены. "Памятник - не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015992280.html

беловский район

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беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины